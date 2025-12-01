Il Ct Vela Messina retrocede in serie A2, sconfitta ai playout contro Ravenna

Nel ritorno della doppia sfida playout il club del presidente Spatari perde e lascia la prima serie del campionato a squadre maschile

Dopo otto anni di militanza in Serie A1, nei quali il circolo del Tennis e della Vela ha conquistato uno scudetto e ha disputato altre due finali tricolore, i peloritani retrocedono in Serie A2. Fatale, ai messinesi, il playout contro il Ct Zavaglia Ravenna. Dopo il 3 a 3 maturato nell’incontro di andata, serviva un successo alla squadra del capitano Francesco Caputo, ma senza Fausto Tabacco (sconfitto nella finale dell’Itf di Heraklion in Grecia dal tedesco Broska per 7-6, 6-1) e senza il polacco Jakub Paul i margini per una vittoria erano davvero ridotti al lumicino. Ad inizio stagione la decisione dei vertici del circolo di viale della Libertà di dare maggior spazio in squadra ai giovani peloritani e atleti del vivaio, scelta nobile ma che ha pagato in campo in termini di esperienza.

Ct Vela Messina – Ct Zavaglia Ravenna 1-4

La partita si è svolta al coperto, causa le avverse condizioni meteo che hanno reso i campi all’aperto impraticabili. I primi due singolari hanno avuto poca storia con i successi di un ottimo Carlo Alberto Caniato e di Luigi Valletta rispettivamente contro Fabio Varsalona e Gabriele Bombara. Uno strepitoso Giorgio Tabacco, subito dopo, ha ravvivato l’incontro battendo in due set Nerman Fatic (numero 212 al mondo) con il punteggio di 7-5, 6-3.

Il quarto singolare proponeva la sfida fra due giovanissimi, Enrico Egitto e Niccolò Satta. Ad avere la meglio è stato il tennista romagnolo che ha recuperato lo svantaggio iniziale, in quanto Egitto è scattato benissimo dai blocchi portandosi sul 5 a 2, ma poi ha subito cinque giochi consecutivi, perdendo, infine, 6-4, con un break, il secondo set dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Sul punteggio di 3 a 1 è stato sufficiente il successo nel doppio ai ravennati per ottenere il punto della salvezza. Gli ospiti hanno schierato la coppia “pesante” formata da Fatic e Caniato, vittoriosa in due set nei confronti di Giorgio Tabacco e Fabio Varsalona che hanno messo orgoglio e tanta grinta ma non è bastato per allungare il match al sesto incontro.

Tabellino

Varsalona vs Caniato 1-6, 0-6

Bombara vs Valletta 3-6, 2-6

G. Tabacco vs Fatic 7-5, 6-3

Egitto vs Satta 5-7, 4-6

G. Tabacco-Egitto vs Fatic-Caniato 2-6, 4-6