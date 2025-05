Il Ct Vela Messina riceve la visita del Plebiscito Padova

Dopo una settimana di pausa, e due pareggi consecutivi, si torna a giocare al circolo di viale della Libertà, inizio previsto alle ore 10 di domenica

MESSINA – Dopo una settimana di pausa, torna il campionato di tennis a squadre di B1 femminile. Domenica 11 maggio si disputeranno gli incontri valevoli per la terza giornata della regular season.

Le ragazze del Ct Vela Messina ospiteranno il Plebiscito Padova sui campi di viale della Libertà (inizio previsto per le ore 10).

Nelle prima due giornate, le peloritane hanno pareggiato per 2 a 2, all’esordio contro il Tc Baratoff e la settimana seguente, a Recco, contro il Santa Margherita Ligure. Per la gara di domenica, contro Padova, il capitano Gino Visalli potrà contare sulla presenza della tennista rumena Maria Toma oltre che sulle ragazze del vivaio, Fabrizia e Teresa Cambria (quest’ultima nell’immagine in evidenza).

Il programma della terza giornata

Domenica 11 maggio ore 10. Santa Margherita Ligure-San Giorgio del Sannio; Virtus Bologna-Sc Montecatini; Ct Vela-Plebiscito Padova.

Classifica: San Giorgio del Sannio 6; Tc Baratoff e Ct Vela 2; Santa Margherita Ligure e Plebiscito Padova 1; Virtus Bologna e Sc Montecatini 0.

