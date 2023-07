Il decano dell'Università di Messina fissa le elezioni ma i vertici lo fermano - Tempostretto

Calendario elettorale tra settembre e ottobre ma il rettore e il direttore generale dicono no

29 settembre 2023, primo turno elettorale; 6 ottobre, secondo turno; 13 ottobre 2023, ballottaggio. Il decano dell’Università di Messina, Letterio Bonina, ha trasmesso agli uffici competenti il decreto di indizione delle elezioni a rettore per il sessennio 2024-2030.

“Ho ritenuto che i tempi fossero quelli appropriati poiché – scrive – nelle ultime settimane ero stato ripetutamente sollecitato da numerosi esponenti del corpo elettorale, tra colleghi docenti, unità del personale tecnico amministrativo e studenti. Inoltre, come da tradizione del mondo accademico, occorre considerare un congruo periodo di affiancamento tra il rettore uscente e quello neo eletto, specie nell’ottica della programmazione di medio periodo. Come è noto, la legge, lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, conferiscono al decano piena autonomia in merito alle decisioni riguardanti l’indizione delle elezioni”.

Il prof. Bonina ricorda che lo Statuto dell’Università, all’articolo 9 c. 3, recita: “La convocazione del corpo elettorale per la elezione del Rettore è fatta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno novanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l’altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi”.

“Scelte unilaterali e non condivise”

Poi esprime “sorpresa per essere stato invitato dal direttore generale prima e dal rettore dopo, in spregio alle norme che regolano questo particolare procedimento, a “evitare di prendere scelte unilaterali e non condivise e di concordare” con quest’ultimo il contenuto del decreto, date comprese. Desidero ribadire, qualora fosse necessario, che l’autonomia decisionale riconosciuta al decano è garanzia di imparzialità della procedura che viene messa così al riparo da ogni interferenza e/o condizionamento. In questa logica, il decreto da me elaborato deve essere pubblicato, senza che alcuno possa esercitare eventuale potere di veto.

Trascorse oltre 24 ore dall’invio del mio decreto e non avendo ricevuto alcuna informazione circa la sua pubblicazione, venerdì 21 mattina mi sono personalmente recato dal direttore generale a chiederne notizie, ribadendo l’invito a pubblicarlo. Mi sono sentito rispondere che erano necessari alcuni approfondimenti e, in particolare:

se io sia veramente il decano; se esistano, nell’imminenza delle vacanze estive, le risorse e la possibilità di bandire una gara d’appalto apposita per gestire le elezioni; se esista la disponibilità delle aule indicate nel decreto dove ubicare i seggi.

“Il direttore generale, quindi, mi congedava dicendo che il decreto non sarebbe stato comunque pubblicato e che mi avrebbe inviato in giornata una nota scritta in cui tutto ciò sarebbe stato formalizzato. A oggi, in realtà, non ho ricevuto nulla. A questo punto sono stato costretto a diffidare l’Amministrazione affinché proceda senza indugio alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni da me sottoscritto nel rispetto – lasciatemi ancora una volta affermare – della legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo. Eventuali slittamenti rispetto alla data individuata non potranno che essere addebitati all’attuale amministrazione, visto che questi ingiustificati ritardi non potranno fungere da alibi rispetto al prolungamento dei tempi per l’organizzazione della macchina elettorale: oggi i margini sono ampi, ma ovviamente qualsiasi ostruzionismo li potrebbe ridurre”.

Al professore Bonina risponderà nei prossimi giorni, esponendo le sue ragioni, il direttore generale.