Il decentramento che non c’è. Verso (V Municipalità): “Manca il personale”

Il presidente della Circoscrizione: "L'amministrazione ci ha assicurato le risorse umane, con i concorsi"

MESSINA – “Il vero decentramento non è partito perché mancano i fondi. Non sono stati trasferiti i fondi alle Circoscrizioni. Qualsiasi segnalazione dei cittadini va trasmessa, da parte nostra, al Comune. Non possiamo intervenire direttamente”. In occasione dell‘iniziativa per recuperare palazzo Formento, Raffaele Verso, presidente della V Municipalità, si pronuncia su uno dei temi politici di questo periodo a Messina. Oggi anche per il problema di una buca si ha bisogno di Palazzo Zanca.

Aggiunge Verso, eletto per Ora Sicilia e il centrodestra: “È pur vero che si stanno facendo dei passi in avanti. L’amministrazione comunale ci ha assicurato che a breve terminerà i concorsi e ci fornirà le risorse umane per portare a compimento il decentramento. Occorre dare alle Circoscrizioni quei capitoli di spesa fondamentali per l’attività politica. Ricordo che manca il personale tecnico-amministrativo e di supporto all’attività politica. In realtà, l’annunciata modifica del regolamento incide poco sul vero decentramento. Lo ribadisco: non abbiamo personale. La nostra battaglia sarà improntata su questo”.

