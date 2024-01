“Palazzo Formento, un patrimonio di Messina da recuperare” VIDEO

Cittadini e V Municipalità hanno promosso un'assemblea: "Se il privato non ce la fa, tocca al pubblico"

Interviste video con Alessandro Russo, il presidente Raffaele Verso e il consigliere della V Municipalità Francesco Pio Magazzù

MESSINA – “Si tratta di uno degli ultimi e rari esempi di architettura settecentesca superstiti a Messina. Palazzo Formento può essere recuperato alla città. Quando i privati non ce la fanno, anche se ci hanno rassicurato sui lavori di messa in sicurezza, devono essere le istituzioni a intervenire. La Sovrintendenza ha vincolato la struttura e ora tocca al pubblico fare la sua parte”. L’ex consigliere comunale Alessandro Russo è stato tra i promotori stamattina di un’assemblea pubblica nei pressi del lungomare Belfiore, di fronte alla chiesa del Ringo.

Un’assemblea civica aperta alla ciitadinanza, con il Consiglio della V Municipalità e il presidente Raffaele Verso. Quest’ultimo ha messo in rilievo la possibilità di chiedere “l’esproprio per pubblica utilità, se i privati non dovessere intervenire, di Palazzo Formento”.

L’obiettivo è la sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela di il quale versa in condizioni preoccupanti.