Il derby di Coppa Italia alla Nuova Igea Virtus, il Milazzo eliminato ai rigori

I tempi regolamentari si sono conclusi a reti bianche sullo 0-0. L'allenatore della Nuova Igea Virtus Marra: "Esordio non facile, contento della prestazione"

SANT’AGATA DI MILITELLO – Al neutro “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello passa la Nuova Igea Virtus, il derby di Coppa Italia premia la squadra ospite con il Milazzo che aveva raggiunto questo turno e che cede seppur mantenendo l’imbattibilità considerando che i novanta minuti si erano conclusi sul risultato di parità (0-0). A dirimere la questione i tiri dagli undici metri con De Falco che dice no a Di Piedi, errore per i mamertini anche di Greco, mentre vanno a segno Squillace, Calafiore, Samake e Joao Pedro per i longanesi che avanzano, dopo il 3-4 dal dischetto, così al turno successivo.

Salvatore Marra, allenatore Nuova Igea Virtus: “È stata una bellissima giornata di sport e faccio i complimenti ad entrambe le tifoserie. Ci tenevamo a fare bella figura, non è facile esordire contro il Milazzo in un derby sentito. La squadra ha tenuto bene il campo poi le energie sono un po’ calate nel secondo tempo e lì siamo stati bravi a non esporci. Al di là della vittoria ai rigori sono contento della prestazione anche in virtù dell’avversario che affrontavamo”.

Milazzo-Nuova Igea Virtus 0-0 (3-4 d.t.r)

Al settimo la Nuova Igea si è resa pericolosa con Calafiore, il cui tiro dalla distanza si è infranto solo sulla traversa. Poco dopo grande occasione per Samake, fermato prima da un attento Marco Greco e poi da un reattivo Mileto. Il Milazzo quindi ha tentato di rispondere con Di Piedi, che ha mancato di poco lo specchio della porta. Mamertini che nel corso della prima frazione reclamano anche un rigore, dopo un contatto in area tra Dama e Della Guardia non sanzionato dal direttore di gara. La Nuova Igea quindi si è riproposta in avanti ancora con Samake, che non ha trovato la girata decisiva di testa. Successivamente i giallorossi ci hanno provato anche con Squillace, senza creare grossi pericoli a Mileto. L’occasione ghiotta, per i mamertini, è arrivata proprio a ridosso del quarantacinquesimo: grande azione manovrata di Currò e Moschella, bravo ad aprire uno spazio per Scolaro. Il centrocampista da fuori area ha caricato la conclusione, sfiorando la porta difesa da De Falco.

Nella ripresa gli ospiti hanno tentato di colpire con Cess e Maltese, senza però creare problemi a Mileto. I ritmi del secondo tempo sono calati nettamente, con le due formazioni che hanno offerto meno spettacolo rispetto alla prima frazione. ​Il Milazzo si è reso pericoloso con Currò, il cui tiro da fuori si è alzato di poco sopra la traversa. La Nuova Igea invece ha tentato di sfruttare prima una conclusione di Squillace e poi una punizione di Calafiore, terminata larga sopra la traversa. L’equilibrio dei novanta minuti è stato rotto soltanto dalla lotteria dei tiri di rigore, che ha premiato la Nuova Igea Virtus.

I rigori

Una serie aperta dalle marcature di Squillace e Giunta, seguite dall’errore di Di Mino. Il Milazzo poi non è riuscito a passare a condurre, con Di Piedi fermato dalla parata di De Falco. I giallorossi quindi sono andati a segno con Calafiore e Samake, la cui conclusione era stata intercettata da Mileto prima di finire dritta in porta. Per il Milazzo invece a segno prima Corso e poi Currò, che hanno rinviato la decisione finale alla quinta serie di conclusioni. Prima la rete di Joao Pedro e poi l’errore di Gabriele Greco, che comunque non cancella una prestazione concreta e di quantità del Milazzo.

Tabellino

Milazzo: Mileto; Dama, Cassaro, Greco M; Franchina, Currò, Giunta, Moschella (dal 28’ st Greco G) Vaiana; Di Piedi, Scolaro (dal 28’ st Corso). A disposizione: Quartarone, Salvo, Bosetti, Cannatella, Runza, Pipitone, Di Francesco. Allenatore: Gaetano Catalano.

Nuova Igea Virtus: De Falco; Della Guardia, Maltese, Maggio; Bisogno (dal 19’ st Joao Pedro), Atteo (dal 15’st Balsano), Calafiore, Cardinale (dal 6’ Cess), Squillace; Ferrara (dal 9’ st Di Mino), Samake. A disposizione: Belmonte, Mirashi, Lomolino, Di Paola, Pagano. Allenatore: Salvatore Marra.

Ammoniti: Cassaro (M), Di Piedi (M), Maltese N), Della Guardia N), Cess N).

Arbitro: Alessandro Angelo (Marsala). Assistenti: Alessandro Rallo (Marsala); Luigi Ditta (Marsala).