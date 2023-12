Il Far West delle imprese edili: più di 200mila euro di sanzioni nel Messinese - Tempostretto

I controlli dei carabinieri, nucleo Ispettorato del lavoro

MESSINA – Controlli su dieci imprese nell’edilizia a Messina e provincia da parte dei carabinieri, nucleo Ispettorato del lavoro. Il risultato? Sanzioni amministrative per un totale di € 46.400,00 e ammende per un totale di € 174.347,00. In più sono state denunciate otto persone, tra committenti e imprenditori, ritenute responsabili di non aver vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri, compresi pubblici esercizi.

Le maggiori violazioni riscontrate? La mancata vigilanza e segnaletica di sicurezza; la mancata visita medica, informazione e formazione specifica; la mancata installazione delle protezioni con pericolo di caduta dall’alto; la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale agli operai. In sede di ispezione, è stata accertata anche la presenza di 4 lavoratori in nero su 25.

Si tratta di controlli in sinergia con l’Arma territoriale e con il coordinamento degli ispettori del lavoro in servizio presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Messina, unitamente agli Ispettori Inl (Ispettorato nazionale del lavoro). Ispettori distaccati in Sicilia da questa estate presso il Dipartimento generale del lavoro siciliano.