Il fascino delle luci crepuscolari: le differenze cromatiche fra estate e inverno - Tempostretto

Ecco da cosa dipende la durata e l'intensità della luce crepuscolare

Con la parola crepuscolo si fa riferimento a quel momento della giornata in cui avviene il passaggio graduale dall’oscurità totale della notte alla luce piena del giorno, come avviene di mattina, o dalla luce del giorno alla notte, come invece avviene la sera.

Il crepuscolo è suddiviso in tre fasi successive, che sono identificate dalle condizioni di illuminazione in rapporto alle necessità di alcune attività umane. Il crepuscolo si suddivide in tre differenti fasi.

Le tre fasi del crepuscolo

Crepuscolo civile: il periodo appena dopo il tramonto del Sole in cui c’è ancora abbastanza chiaro da poter svolgere le normali attività (lavorare, guidare l’auto) senza dover accendere luci artificiali.

Crepuscolo nautico: durante il quale c’è abbastanza buio da poter vedere le stelle più brillanti, ma si distingue ancora la linea dell’orizzonte. L’aggettivo nautico si riferisce al fatto che in questo periodo gli ufficiali di rotta potevano misurare l’altezza delle stelle sull’orizzonte con il sestante, per determinare le coordinate geografiche della nave. La durata del crepuscolo dipende dal movimento apparente del Sole nel cielo che risulta dalla sovrapposizione di due movimenti distinti.

Crepuscolo astronomico: la linea dell’orizzonte non si distingue più, e il buio sempre più fitto permette di vedere bene le stelle e iniziare le osservazioni astronomiche. Alla fine del crepuscolo astronomico il buio è totale fino all’alba del giorno successivo.

All’alba, poco prima del sorgere del Sole, le tre fasi sopra descritte tendono a succedersi in ordine esattamente inverso.

La differente durata fra estate e inverno

Durante i mesi estivi il Sole è a nord dell’equatore celeste, cioè più vicino al Polo Nord. Alle nostre latitudini, attorno la fascia temperata, fra i 50’ e i 35 ‘ Nord, il Sole durante la stagione estiva tramonta secondo una traiettoria che è meno inclinata sull’orizzonte rispetto ai mesi invernali. In inverno il Sole tramonta seguendo una inclinazione, molto bassa lungo l’orizzonte, che ne determina i colori rossastri.

Questo spiega perché la durata dei vari crepuscoli è maggiore d’estate che d’inverno. Difatti nel periodo invernale, in questi giorni, il crepuscolo ha una durata molto limitata, dell’ordine dei 20 minuti.