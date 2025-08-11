Il Festival della solidarietà tra i popoli al Giardino Corallo

Appuntamento stasera a Messina a sostegno di un orfanotrofio dell'Ucraina

MESSINA – Si terrà questa sera alle 21, al Giardino Corallo, il Festival Internazionale della solidarietà tra i popoli del mondo. Sul palco musica e tradizioni popolari. L’ingresso è libero. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, organizzata dall’ associazione Arca senza confini, è inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Messina.

Si esibiranno tre gruppi folkloristici provenienti da Messico, Panama ed Estonia.

“Il festival rappresenta l’incontro di culture e tradizioni diverse dei popoli del mondo attraverso il linguaggio comune della musica, della danza popolare veicola un chiaro ed univoco messaggio di pace, fratellanza e solidarietà. L’iniziativa è al 100% solidale, in quanto organizzata senza alcuno scopo di lucro, e il ricavato delle attività promosse, al netto delle varie spese, è destinato a sostegno dell’orfanotrofio di Chernihiv in Ucraina”, spiega la presidente dell’associazione Maria Carmela Monforte.