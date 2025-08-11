 Il Festival della solidarietà tra i popoli al Giardino Corallo

Il Festival della solidarietà tra i popoli al Giardino Corallo

Redazione

11 Agosto 2025

Il Festival della solidarietà tra i popoli al Giardino Corallo

lunedì 11 Agosto 2025 - 18:16

Appuntamento stasera a Messina a sostegno di un orfanotrofio dell'Ucraina

MESSINA – Si terrà questa sera alle 21, al Giardino Corallo, il Festival Internazionale della solidarietà tra i popoli del mondo. Sul palco musica e tradizioni popolari. L’ingresso è libero. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, organizzata dall’ associazione Arca senza confini, è inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Messina.

Si esibiranno tre gruppi folkloristici provenienti da Messico, Panama ed Estonia.

“Il festival  rappresenta l’incontro di culture e tradizioni diverse dei popoli del mondo attraverso il  linguaggio comune della musica, della danza popolare veicola un chiaro ed univoco messaggio di pace, fratellanza e solidarietà. L’iniziativa è al 100% solidale, in quanto organizzata senza alcuno scopo di lucro, e il ricavato delle attività promosse, al netto delle varie spese, è destinato a sostegno dell’orfanotrofio di Chernihiv in Ucraina”, spiega la presidente dell’associazione Maria Carmela Monforte.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Tempo Stretto, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Caminiti: “1346 barche sulle spiagge. Lavoriamo per risolvere il problema”
“Dopo di noi”, a Taormina serata di beneficenza con gli Stadio, Carone e Scimeni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED