“Il futuro è qui” nel Messinese, 3 mln per un progetto nel segno dei giovani

Primo in Sicilia e terzo in Italia, riguarda il Distretto 26 Messina, composto da 14 Comuni

MESSINA – Giovani, inclusione sociale e lotta alle povertà. “Il futuro è qui”, una proposta progettuale del Distretto 26 Messina, è stata ammessa a un finanziamento per più di tre milioni (3.327.781,20 euro). Il progetto è risultato primo in Sicilia e terzo in Italia su 60 finanziabili a livello nazionale e su 184 candidature giunte al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il distretto si compone di 14 Comuni e ha partecipato all’avviso pubblicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “DesTeenazione – Desideri in azione”, finanziato a valere sulle risorse del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027. Il tutto per la realizzazione di “Spazi multifunzionali di esperienza per favorire nei giovani la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale”.

I 14 Comuni del progetto “Il futuro è qui”

Ad annunciarlo è il sindaco metropolitano Federico Basile. Ecco i 14 Comuni: Messina- Villafranca Tirrena – Saponara – Rometta- Pagliara – Furci siculo – Nizza di Sicilia – Roccalumera – Fiumedinisi – Mandanici – Itala – Alì – Alì Terme – Scaletta Zanclea. Sottolinea il sindaco in veste di rappresentante legale del Distretto 26 Messina: “Si tratta di un’importante novità che riguarda i giovani e il loro benessere, la generazione in crescita e il loro futuro avendo a disposizione “uno spazio multifunzionale di esperienze di inclusione e di protagonismo per riconoscere e accrescere i propri talenti la propria unicità, per alimentare il desiderio di cosa si vuole essere e quale futuro dare alle città”.

Ecco le fasce d’età coinvolte

Fa sapere il sindaco metropolitano: “Il progetto è esteso a tutti Comuni del Distretto 26 Messina, e si rivolge agli adolescenti di età compresa tra 11 e 18 anni, e ragazzi/e tra i 18 e 21 anni, in coerenza con quanto disposto nel Piano di azione nazionale per l’attuazione della Garanzia Infanzia. Destinatari indiretti sono gli operatori e le operatrici del territorio, nonché le istituzioni e i servizi che potranno trovare nella struttura risorse di consulenza e di intervento. Attraverso il progetto “Il Futuro è qui” anche chi governa esprime e realizza dei desideri su come immagina il futuro della città, le opportunità da dare ai giovan,i nella ricerca e nella scoperta della loro destinazione, e le scelte di governo del welfare sociale rispondenti al profilo delle persone che le abitano”.

E ancora: “Un progetto complesso e arduo, fortemente voluto dall’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore (nella foto con Basile, n.d.r.), costruito ascoltando direttamente i giovani ma anche chi giovane lo è stato, portatori di esperienze e intelligenze che hanno pensato insieme immaginando il futuro che vorrebbero, e per questo il Sindaco di Messina, quale rappresentante legale del Distretto Socio-Sanitario 26 -Messina, ringrazia tutta la partnership che ha co-progettato nel Tavolo tematico permanente “tutela minori, sostegno alla responsabilità familiare, benessere e prevenzione del rischio dall’infanzia all’adolescenza consulta giovanile” e in particolare la comunità giovanile nelle sue espressioni aggregative”.

Uno spazio multifunzionale al parco “Aldo Moro”

“Il progetto parla di diritti e sostiene la cultura dei desideri. E vuole consegnare ai giovani uno spazio multifunzionale di esperienza che sarà realizzato nell’area del Parco Aldo Moro coordinato dall’assessore Francesco Caminiti. Uno spazio per promuovere, l’autonomia, la partecipazione la capacità di agire nei propri contesti di vita, valorizzando le competenze affettive e relazionali dei giovani (preadolescenti e adolescenti). Di fatto, una sede pubblica, dedicata alle attività all’interno del territorio”.

Il progetto “DesTeeNazione – Desideri in azione” – “Il Futuro è qui” si avvale anche del progetto distrettuale “Centro per le Famiglie”. “Un Centro già attivo sul territorio del Distretto 26 Messina, che accompagna i nuclei familiari di preadolescenti e adolescenti nell’affrontare le normali difficoltà legate alla crescita dei figli o a passaggi critici nel ciclo di vita della famiglia, così da prevenire eventuali situazioni di disagio e favorire il benessere”, aggiunge il sindaco Basile.