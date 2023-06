Il gasolio nell'acqua non potabile, scattano i controlli nelle cisterne delle case - Tempostretto

La nuova ordinanza del sindaco Basile che investe alcune vie del centro di Messina dopo l'analisi disposta da Amam

MESSINA – Al via i controlli nelle cisterne delle abitazioni per verificare se ci siano accumulo di combustibile e altre anomalie in alcune vie del centro. Amministratori di condominio e proprietari dovranno controllare e anche la polizia municipale dovrà effettuare controlli. Da non sottovalutare neppure i distributori di carburante. Con la nuova ordinanza del sindaco Basile, continua la sospensione dell’uso potabile dell’acqua tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara, e s’attivano le verifiche. Il tutto a seguito delle analisi, predisposte da Amam, in base alle quali emerge che l’acqua contaminata è costituita da gasolio.

In particolare, il sindaco dispone, “al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, a tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili ricadenti nell’area compresa tra via Porta Imperiale, Tommaso Cannizzaro, via Faranda, viale Italia e scalinata Santa Barbara:

1. di verificare la tenuta dei serbatoi ed eventualmente comunicare diminuzioni di livelli anomali degli stessi, alla mail urp@amam.it o alla pec amamspa@pec.it; questa disposizione riguarda anche i due distributori di carburante della zona in piazza Masuccio e via Tommaso Cannizzaro;

2. di verificare se all’interno delle aree di pertinenza degli immobili, ricadenti nell’area, siano presenti cisterne di accumulo di combustibile, anche dismesse, a servizio degli impianti di riscaldamento o se, di recente le cisterne siano state oggetto di lavori di sostituzione, manutenzione o dismissione.

Articoli correlati