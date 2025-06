Il giardinese Andrea Avanzato in campo per l’Italia ai Mondiali di maxibasket

Con lui altri 3 siciliani: Maurizio Libro, Giuseppe Di Seri e Bruno Sari. Sabato il debutto contro Costarica

GIARDINI NAXOS – C’è anche un giardinese nella nazionale Over Sport Italia 60+ di basket che debutterà sabato 28 giugno contro Costarica al 17° World Maxibasketball Championship. Si tratta di Andrea Avanzato che con Maurizio Libro, Giuseppe Di Seri e Bruno Sari compone la pattuglia siciliana in forza alla Nazionale over 60 di basket. La manifestazione internazionale organizzata dalla Fimba si disputerà quest’anno in Svizzera, tra Bellinzona, Lugano e Locarno. Alto il livello della competizione. Dopo il debutto con Costarica, gli azzurri saranno impegnati domenica contro la forte Slovenia.

Per il coordinatore della regione Sicilia, Aurelio Armatore, e il suo “braccio destro” Armando Messina (entrambi in campo nella categoria “Over 75”) già solo partecipare è motivo di orgoglio per questi arzilli “vecchietti” della palla a spicchi. Avanzato, Libro (vera leggenda del basket siciliano) e Di Seri sono un gruppo affiatato che già abbiamo visto in campo a Giardini Naxos (assieme a Mauro Romano) nel torneo di basket 3 vs. 3 organizzato dalla Consulta Giovanile. Ora la straordinaria esperienza del Mondiale Over 60. “Per noi – spiega Andrea Avanzato – è una grande emozione e motivo di orgoglio rappresentare la Sicilia e l’Italia intera in una manifestazione di così alto livello”.