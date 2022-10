Il grande giorno dell'eclissi parziale di sole è arrivato - Tempostretto

Orario e accorgimenti per ammirare l'evento

Il grande giorno dell’eclissi è arrivato. In tarda mattinata ci sarà un’eclissi parziale di sole che sarà visibile pure dal sud Italia. La stella verrà coperta dalla Luna per una porzione tra il 15% (in Sardegna) e il 35-38% (in Friuli-Venezia-Giulia). Appuntamento attorno alle 12:10 al nord, mentre da noi al sud l’evento sarà possibile osservarlo pochi minuti primi delle 12:30. Le condizioni meteorologiche saranno davvero ottimali per osservare ogni minimo cambiamento di illuminazione del sole. L’importante è non osservarlo a occhi nudi.

Per poterla osservare basterà prepararsi all’importante appuntamento astronomico una ventina di minuti prima. Se doveste essere impossibilitati a seguire l’evento da una postazione favorevole, potrete collegarvi al sito del Virtual Telescope, che seguirà l’eclissi in diretta streaming con il commento dell’astrofisico Gianluca Masi.

Attenzione agli strumenti di protezione

Si raccomanda di dotarsi di un buon vetrino e di non tentare di guardare l’evento direttamente ad occhio nudo, visto che la luce del sole è talmente potente da bruciare la retina. La prossima eclissi è fissata il prossimo 29 marzo 2025, anche se sarà maggiormente visibile al nord. Per la prossima eclissi totale, invece, l’appuntamento è fissato il 12 agosto del 2026.