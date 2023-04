Il Liceo Ainis e il Vittorio Emanuele insieme per una lezione-concerto su Chopin - Tempostretto

Giovani e musica protagonisti lunedì 3 aprile alla Sala Laudamo

MESSINA – Nell’ambito del programma di rete in corso di svolgimento nel corrente anno scolastico volto anche a creare uno spazio di riflessione destinato all’apprendimento della musica, il Liceo “E. Ainis” (indirizzo musicale) in sinergia con il Teatro Vittorio Emanuele terrà una “lezione-concerto” su il pianismo di Chopin e i compositori romantici.

L’iniziativa prende spunto da un virtuoso rapporto di collaborazione instauratosi tra l’Istituto e la governance del principale Teatro della città, ed è rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio provinciale al fine di stimolare e accrescere l’interesse per il linguaggio musicale, come platea di futuri fruitori, creando affezione per gli spazi teatrali che per loro si aprono.

Si tratta del secondo di tre incontri, i cui temi sono stati selezionati dai docenti e dagli studenti dell’Ainis, dopo quello tenutosi lo scorso mese di novembre sul Genio di Mozart e quello previsto per la fine del mese di maggio dedicato ad Ottorino Respighi.

Alla lezione-concerto, che si tiene lunedì 3 aprile 2023, con inizio alle ore 16 presso i locali della rinnovata Sala Laudamo, prenderanno parte, tra gli altri, il dirigente scolastico Elio Parisi ed il presidente dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” Orazio Miloro.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Messina e vedrà anche la partecipazione dell’assessore alla pubblica istruzione e rapporti con gli enti teatrali e musicali, Massimo Finocchiaro.