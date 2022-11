Il Mamertino dalle origini a oggi, convegno e degustazione di 20 etichette a Fiumedinisi - Tempostretto

Evento organizzato dall'Ais con tutti i produttori del vino doc messinese

FIUMEDINISI – ”Mamertino: da Giulio Cesare ai nostri giorni” è stato il titolo del primo convegno tematico organizzato dalla sezione di Taormina dell’Associazione Italiana Sommelier, in occasione della XX edizione della manifestazione “Capricci d’Autunno”. L’evento ha avuto luogo nella Scuola degli Antichi Mestieri ed è stato patrocinato dal Comune di Fiumedinisi. All’iniziativa hanno aderito i venti produttori dell’area della Doc messinese, registrata nel 2004.

Il convegno

Ai saluti istituzionali del vicesindaco Francesco Sentineri sono seguiti quelli del sindaco della Città metropolitana di Messina Federico Basile e del neo deputato regionale Pippo Lombardo. In sala presenti anche sindaci ed amministratori del comprensorio ionico. L’intervento di Domenico Cascio, perito agrario, a suo tempo promotore dei lavori propedeutici alla stesura del Disciplinare ha permesso di ricostruire l’iter burocratico che ha portato al riconoscimento della denominazione di origine. Ricordati il compianto Michele Sciacca, già sindaco di Itala, Comune capofila individuato allora per la costituenda Doc, e l’assessore pro tempore Biagio Freni. A seguire, in rappresentanza dell’Associazione Doc Mamertino, è intervenuta Maria Genovese, produttrice e titolare dell’azienda “Vigna Nica”.

La degustazione

Subito dopo, si è entrati nel vivo dell’evento con una “degustazione maratona”, come l’ha definita il suo conduttore Gioele Micali, sommelier professionista e delegato Ais della sezione di Taormina. Con una appassionante batteria di venti etichette in degustazione si è definito un quadro a tutto tondo di questa denominazione dal Mamertino Bianco al Bianco Riserva, al Rosso, al Rosso Riserva fino al Mamertino Nero d’Avola attraverso annate, stili ed idee differenti raccontati dai produttori presenti. Nella fattispecie, le venti aziende intervenute sono state: “Planeta Winery”, “Tenuta Rasocolmo”, “D’aglio Vignaioli”, “Cambria Vini”, “Vigna Nica”, “Azienda Agricola Vasari”, “Azienda Agricola Salvo – Principi di Mola”, “Cantine Lipari”, “Sapuri”, “Terre Del Levriero”, “Azienda Agricola Laudini”, “Tenuta Gatti”, “Antica Tindari”, “Cantine Mimmo Paone”, “Cantine Grasso – Feudo Solarìa”, “Barone Ryolo”, “Cantina Bongiovanni”, “Tenuta Lacco”, “Tenuta Moreri – Guzman” e “Daemone Vini”.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla squadra di servizio dell’Ais Taormina, nelle persone di Giovanni Tringali, Maria Letizia Rizzo e Gaetano Carrozzo, e dal consigliere regionale e responsabile eventi Ais Taormina Gianluca La Limina.