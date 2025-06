Il Memorial Mario Angioletti, l’Asi ricorda l’arbitro di calcio a 5

Scomparso un anno fa in seguito ad un incidente sul lavoro sarà ricordato dagli arbitri e le società Siac e S. Cecilia domenica 22 giugno

MESSINA – Ad un anno dalla scomparsa del 35enne elettricista e arbitro di calcio a 5 messinese l’associazione sportive sociali italiane vuole ricordare Mario Angioletti con un torneo memorial che si disputerà domenica prossima, 22 giugno, presso il Campetto Punta Verde di Messina. Il torneo di calcio a 5 vedrà coinvolte una squadra di arbitri della’Aia Figc Messina, un gruppo di atleti della Siac Messina, un gruppo di Atleti dell’Asd S. Cecilia e il gruppo amici di sempre.

Mario Angioletti ci lasciava lo scorso anno all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era ricoverato in seguito ad un incidente durante dei lavori che stava svolgendo nel capoluogo di regione. Angioletti è stato tenuto in vita attraverso i macchinari poiché il giovane operaio aveva sempre manifestato il desiderio di donare gli organi. La famiglia ha dato l’assenso per la donazione degli organi.

Era sposato e padre di due figlie. I tantissimi amici ricordano Mario come un ragazzo sempre solare e gioioso, nonostante fosse rimasto particolarmente colpito dalla scomparsa, tre anni fa, del padre a cui era molto legato. Grande lavoratore, era riuscito a ritagliarsi del prezioso tempo per quello che era diventato più di un hobby, l’arbitraggio, che praticava da diversi anni. Una passione ereditata dal padre.

Altri eventi