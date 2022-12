Il mercato di Giostra fino alle 22: quattro giorni per "intensificare le attività" - Tempostretto

Nell'ordinanza si legge che la scelta è stata presa "affinché gli stessi operatori possano trovare ristoro dalla crisi economica"

MESSINA – Per due venerdì, il 16 e il 23 dicembre, e per due sabati, il 10 e il 17 dicembre, il mercato dell’area ex Mandalari sul Viale Giostra sarà aperto fino alle 22. Lo ha stabilito un’ordinanza sindacale, la numero 156 del 12 dicembre, con cui l’amministrazione autorizza lo svolgimento del mercato anche di sabato, oltre a prolungarne gli orari il venerdì.

L’obiettivo è “intensificare le attività”

Si tratta di una scelta presa per le festività natalizie e con l’obiettivo di “intensificare le attività commerciali nel periodo natalizio affinché gli stessi operatori possano trovare ristoro dalla crisi economica che ha caratterizzato i tempi recenti, costituendo anche obiettivo del Comune di Messina favorire le attività produttive”. Nelle giornate di sabato 10 e 17 dicembre, si legge nell’ordinanza, l’orario di svolgimento sarà fino alle 22 “a condizione del rispetto della vendita di prodotti non alimentari

per quale è stato istituito il mercato in argomento”.