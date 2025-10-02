Il Mercato torna sul viale Giostra il 1. e 2 novembre

Dopo Ferragosto, anche per le feste dei Santi e dei defunti, il mercato si sposta temporaneamente in strada

Dalle 7 di sabato 1° novembre alle 22 di domenica 2 novembre 2025, la carreggiata centrale del Viale Giostra, nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Viale della Libertà, sarà totalmente interdetta al transito e alla sosta. La misura, disposta dall’Ordinanza numero 1363, serve a consentire l’allestimento del mercato in occasione della Festa dei Santi e della Commemorazione dei Defunti, in accoglimento della richiesta dell’Amu, Associazione mercatali uniti, così come accaduto a Ferragosto.

Le principali modifiche e i divieti riguardano:

Divieto di Transito Veicolare: Sarà istituito il divieto assoluto di transito sulla carreggiata centrale del Viale Giostra, nel tratto specifico tra Via Garibaldi e Viale della Libertà. Divieto di Sosta (0-24 con Rimozione Coatta): La sosta sarà vietata, con possibilità di rimozione del veicolo, in tutti i seguenti punti per l’intera durata dell’evento: ambo i lati della carreggiata centrale del viale Giostra (nel tratto interessato); sul lato nord della complanare sud del viale Giostra (tra via Garibaldi e viale della Libertà); sul lato sud della complanare nord del viale Giostra (tra via Garibaldi e viale della Libertà).

Modifiche alla Circolazione

Per mitigare l’impatto sulla circolazione veicolare, l’ordinanza prevede anche una specifica modifica del flusso in uscita dalla complanare nord, i veicoli provenienti dalla complanare nord del Viale Giostra (direzione mare-monte), in corrispondenza dell’intersezione con Via Garibaldi, avranno la possibilità di effettuare svolta a sinistra, proseguire dritto o svoltare a destra. Questo cambiamento richiederà la modifica del relativo impianto semaforico e della segnaletica verticale.