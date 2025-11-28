 Il Messina a caccia di punti salvezza sul campo del Ragusa

Gianluca Santisi

venerdì 28 Novembre 2025 - 18:36

Domenica snodo importante per l'Acr in casa della terzultima in classifica. Ufficializzato l'allenatore in seconda: è Daniele Livieri

Domenica, alle 15, Acr Messina in campo a Ragusa nel match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie D, gruppo I. Sono cinque i punti che separano in classifica le due formazioni. A quota 11 il Ragusa che ha sin qui raccolto 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Sei sono invece i punti del Messina, impegnata nel difficile percorso di risalita dopo aver iniziato il torneo con 14 punti di penalizzazione.

Decisamente più positivo, rispetto ai ragusani, il bilancio dei giallorossi nelle prime 13 giornate: 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Senza il pesantissimo fardello della penalizzazione, l’Acr avrebbe 20 punti e occuperebbe il settimo posto della graduatoria, a due lunghezze dalla zona play off. E invece dovrà ancora faticare per togliersi dalle pastoie del fondo classifica. In tal senso, centrare bottino pieno a Ragusa porterebbe la squadra di mister Romano ad accorciare su una diretta concorrente, avvicinandosi alla zona play out.

Daniele Livieri nello staff giallorosso

In settimana l’Acr ha comunicato ufficialmente l’ingresso di Daniele Livieri all’interno dello staff tecnico giallorosso nel ruolo di allenatore in seconda. Livieri, tecnico qualificato e in possesso del patentino UEFA B, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in diverse categorie.

“La sua professionalità, la conoscenza del gioco – recita una nota della società – e la capacità di lavorare in sinergia con il gruppo rappresentano un valore aggiunto per lo staff guidato da mister Romano. L’Acr Messina rivolge a Daniele Livieri un caloroso benvenuto e augura un buon lavoro in vista delle sfide che attendono la squadra”.

