Il Messina a Catania senza pressioni, i precedenti favorevoli agli etnei

La sfida domenica sera alle ore 20:45 quando il Messina potrebbe scendere in campo già certo della matematica salvezza

MESSINA – Si avvicina il derby con le squadre che a differenza della vigilia del campionato, a girone svelato, ci arrivano in modo diametralmente opposto. Con il derby di ritorno a tre giornate dalla fine e viste le premesse in molti si aspettavano che la partita potesse essere decisiva in chiave salvezza, ma a ruoli invertiti. Il Catania infatti ha speso molto scorso anno in estate e soprattutto nel mercato di riparazione per provare a risollevarsi. Adesso, da vincitrice della Coppa Italia Serie C, rischia anche di perdere il posto ai playoff perché molto vicina alle posizioni della griglia playout e una spinta potrebbe dargliela anche il Messina, domenica sera, quando alle ore 20:45 si giocherà al “Massimino” per la 36ª giornata di campionato.

Il Catania non ci arriva certo bene: tre sconfitte consecutive nelle ultime tre e ultima vittoria col Cerignola un mese fa proprio in casa. Il Messina invece con la vittoria fra le mura amiche del “Franco Scoglio” contro il Monterosi Tuscia si è messo in una situazione molto comoda e, a seconda di come andranno i risultati del turno nelle partite che si giocheranno prima di domenica sera, potrebbe già scendere in campo certo della salvezza. A dirigere la partita sarà Delrio di Reggio Emilia, precedente in stagione con il Messina nella sfida d’andata contro la Juve Stabia. Vittoria per uno a zero dei campani al “Franco Scoglio” e due espulsioni, una per parte, nel finale di partita.

I numeri della stagione e il momento del Catania

Il Catania è una squadra che ha iniziato il campionato con il chiaro intento di lottare per posizioni di vertice e centrare, male che andasse, i playoff da ottima posizione. A tre giornate dalla fine si ritrova a quota 39 punti, cinque in meno del Messina, e rischia di rimanere invischiato in una delle ultime posizioni che lo manderebbero allo spareggio salvezza. La stagione è iniziata con Tabbiani in panchina, durato dodici giornate, una gara in cui la panchina è stata affidata a Zeoli prima dell’arrivo di Cristiano Lucarelli. Abile nel rivitalizzare la squadra portandola in fondo alla Coppa Italia, ma in campionato i risultati non si sono visti. Terminata la sua avventura dopo la 30ª di campionato dall’8 marzo si è seduto nuovamente in panchina Zeoli che nelle ultime giornate ha provato diversi moduli, nell’ultima sfida il Catania è sceso in campo con un 3-5-2.

Il Catania è passato dalla zona playoff praticamente mantenuta nel girone d’andata ad una discesa vertiginosa nel girone di ritorno. Basti pensare che nelle ultime 10 giornate è tra le peggiori squadre del girone C con 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. In casa ha comunque raccolto 24 punti, contro i 15 fatti lontano dal Massimino, inoltre col Messina in casa non perde da sei incontri. Rimane abbastanza chiusa in difesa, è infatti una delle migliori difese del torneo, ma in attacco non brilla. Il Catania è in difficoltà, il Messina sta decisamente meglio e potrà provare a giocarsi la partita senza particolari pressioni.

I precedenti

L’ultimo precedente, che ha visto la vittoria del Messina in casa dopo anni, risale al match di andata di dicembre scorso. La rete di Emmausso ha deciso il derby che è arrivato nel momento in cui il Messina poteva toccare ancor di più il fondo. Sempre in stagione un altro precedente in Coppa Italia, al primo turno, è anche l’ultimo tra le due squadre al “Massimino”. In quel caso la squadra che poi ha vinto il trofeo ha vinto per due reti a uno, di Ortisi allo scadere la firma del Messina. In quel caso mister Modica mandò in campo una squadra per così dire di prova.

Nella passata stagione non ci sono stati incroci visto che il Catania risaliva dalla Serie D, mentre nella prima stagione in Serie C dell’era Sciotto si giocò solo all’andata al Franco Scoglio, in quel caso il Messina per due volte andò avanti e per due volte fu riacciuffato dal Catania. Rossazzurri che poi saranno esclusi dal campionato proprio a ridosso del derby di ritorno.

Nei precedenti recenti, fino alla stagione 2002/2003, che riporta la Lega Pro nel suo sito in casa del Catania le due squadre si sono sfidate sei volte, sono arrivate quattro vittorie etnee e due pareggi e si è sempre segnato.

Immagine in evidenza Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina