Il Messina abbatte la capolista Igea Virtus, Saverino la decide sotto la Sud

Settima vittoria del Messina, quarta per 1-0, Saverino decisivo segna si inchina alla Curva Sud. Settimo clean sheet di Sorrentino tra i pali

MESSINA – Seconda vittoria consecutiva per il Messina che dopo la Vigor Lamezia piega, sempre per 1-0, un avversario di tutt’altra pasta. Al “Franco Scoglio” infatti arrivava la capolista Nuova Igea Virtus, il Messina soffre per oltre sessanta minuti lasciando spesso e volentieri pallone e iniziativa agli avversari, poi ci pensa Saverino, su fiammata di Tourè, a portare avanti i biancoscudati al primo tiro in porta. Settima vittoria per il Messina in campionato, quarta per 1-0 sinonimo di solidità. Solidità soprattutto difensiva con Sorrentino e la difesa che mantengono la porta inviolata per la settima partita in stagione, quinta volta in casa, a decidere il match come detto la quarta rete di Saverino, reti del centrocampista peloritano che diventano pesantissime in match decisi spesso di misura.

Mister Romano, per questa seconda sfida consecutiva in casa, conferma lo stesso undici vincente settimana scorsa contro il Lamezia. Orlando torna tra i convocati ma parte titolare Bombaci, in difesa Bosia braccetto di sinistra con De Caro che va a destra e Clemente parte dalla panchina. In mezzo al campo Saverino ed Aprile con regista Garufi, davanti la coppia ormai fissa Roseti e Tourè. Dal 71′ in poi spazio a Orlando, Clemente, Zucco, Tesija, Fravola, cinque cambi per mister Romano che termina senza attaccanti di ruolo in campo. Partita in cui la Nuova Igea Virtus ha avuto occasioni ma ha sprecato troppo, nessun ammonito in un derby comunque lottato. Abbraccio di gruppo tra la squadra e Pippo Romano in mezzo al campo dopo il triplice fischio.

Primo tempo

Calcio di inizio per gli ospiti, che per i primi dieci minuti tengono praticamente sempre palla, il Messina attendista prove delle ripartenze poco efficaci. Primo calcio d’angolo per l’Igea al 14′, il Messina tiene lo 0-0 ma non riesce ad offendere ancora in questa fase. Al 18′ prima conclusione in porta per Cicirello ben imbeccato in profondità, da posizione defilato calcia e Sorrentino respinge coi piedi. Al 19′ il primo corner per il Messina e prima volta che gli uomini di Romano occupano l’area avversaria, arriva anche la prima conclusione al 24′ per il Messina, recupera palla alta Maisano e serve Garufi che non si aspettava il pallone e calcia malamente fuori.

Al 29′ l’occasione più ghiotta del primo tempo per l’Igea. Calafiore libera sulla fascia De Souza che crossa da sinistra verso il centro, in mezzo né Longo né Cicirello arrivano sul pallone per spingerlo agevolmente in rete e la sfera sfila in area piccola. Al 41′ sfiora ancora il vantaggio la formazione ospite, cross di Squillace da sinistra, quasi al vertice dell’area piccola arriva prima di tutti Cicirello che spizza di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Dall’altra parte, finalmente trovando spazio, attaccano Roseti, Saverino e Tourè, combinano gli ultimi due ma non si chiude il triangolo con Saverino che aveva tentato la conclusione di prima lisciando il pallone. Nel finale di tempo torna a spingere a sinistra l’Igea, il Messina concede angolo, il secondo, al 44′. Dalla battuta dalla bandierina non nasce nulla e poco dopo viene concesso un minuto di recupero, anche nei sessanta secondi aggiuntivi il punteggio non cambia e si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo

La ripresa inizia senza cambi e con gli stessi ventidue in campo. Il secondo tempo inizia come il primo con l’Igea a gestire pallone e ritmi. Al 49′ coclnusione da fuori area di Calafiore, blocca a terra Sorrentino mentre il Messina non ha ancora sporcato di guantoni di De Falco. Un minuto dopo ci prova di testa in tuffo Cardinale, palla che esce lateralmente. Primo cambio per gli ospiti, mister Marra toglie Cardinale e manda in campo Provazza. Proprio l’ultimo entrato mette un po’ in soggezione la difesa locale a destra e conquista un angolo, occasione Messina sull’asse Bombaci e Tourè, il pallone dell’attaccante per la generosa corsa dell’esterno è lungo.

Arriva anche il secondo cambio per gli ospiti fuori De Souza e dentro Samake, tutto fermo invece sulla panchina messinese. Al 64′ fiammata del Messina che vale il vantaggio per i padroni di casa, ancora Tourè scatenato sulla fascia ma stavolta agisce a sinistra, buona combinazione che premia l’inserimento di Saverino, il centrocampista controlla e prova a piazzare, impreciso De Falco che la tocca appena quanto basta per farla entrare lentamente sotto la sud che esplode. La reazione dell’Igea con la palla messa al centro al 67′ per Samake che di testa manda alto. Arrivano altri due cambi per gli ospiti, fuori Maggio e Longo, dentro Mirashi e l’ex Vacca.

Reazione furiosa dell’Igea che lascia spazio e Bombaci ne approfitta arrivando alla conclusione che impegna ancora De Falco che stavolta non viene superato. Arrivano i primi cambi del Messina al 71′, fuori Bosia e Bombaci, dentro Clemente e Orlando. L’Igea sfiora ancora la rete al 77′, Samake in area tutto solo sbaglia ancora bersaglio. All’81’ contropiede del Messina con Tourè che fa secco Squillace a destra e conquista il fondo, mette in area dove ci sono Roseti marcato e Aprile da solo, la palla arriva a quest’ultimo che la gira in modo acrobatico, De Falco col pallone che gli rimbalza davanti lo alza appena sopra la traversa. Mister Romano toglie dal campo uno stremato Tourè, al suo posto Tesija. Nel finale esce anche uno stremato Roseti per Fravola, quindi Messina senza attaccanti di ruolo in campo. Cinque minuti concessi dall’arbitro, occasione per Samake al 92′ la girata al volo dell’attaccante igeano fa tremare il Franco Scoglio. Sarà l’ultima occasione perché il Messina tiene e Sorrentino tiene la porta inviolata per la settima volta.

Acr Messina – Nuova Igea Virtus 1-0

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 71′ Clemente); Maisano, Saverino (dal 76′ Zucco), Garufi, Aprile, Bombaci (dal 71′ Orlando); Tourè (dal 84′ Tesija), Roseti (dal 90′ Fravola).

In panchina: Paduano, Azzara, Elia, Yejalej.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Nuova Igea Virtus (4-3-1-2): De Falco; Cess, Maddaloni, Maggio (dal 68′ Mirashi), Squillace; Cardinale (dal 57′ Provazza), De Souza (dal 62′ Samake), Balsano, Calafiore; Longo (dal 68′ Vacca), Cicirello.

In panchina: Testagrossa, Atteo, Lomolino, Di Paola, Papaserio.

Allenatore: Salvatore Marra.

Marcatori: Saverino 64′ (M).

Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 1’ + 5’.

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco.

Assistenti: Emanuele Petrakis di Siena & Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno.