Il Messina ad Avellino per sfatare il tabù trasferta

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio "Partenio-Lombardi". I convocati e la probabile formazione biancoscudata

AVELLINO – Impegno fuori casa per il Messina, il primo di tre ravvicinati e delicati, visto che giovedì si gioca con la neopromossa Cavese e domenica si va a Catania per il derby. Non sarà semplice neanche sfidare l’Avellino dell’ex Biancolino. Da quando è arrivato sulla panchina degli irpini non ha ancora perso: un pari e poi quattro vittorie di fila. La speranza è che il Messina possa far valere i suoi precedenti recenti, che sono favorevoli contro i campani. Ad arbitrare la sfida il signor Sacchi, che ha arbitrato lo scorso anno il Messina a Latina.

In casa Messina bisogna fare i conti con l’infermeria e con un attacco che non sta brillando. Proprio in attacco è convocato Anatriello. Con quattro gol fin qui in stagione, è il capocannoniere dei biancoscudati, ma dopo il colpo subito contro il Monopoli non si è allenato al meglio in settimana. Martino Cominetti si è sottoposto a terapie in settimana e, come Davide Petrucci e Antonio Di Bella, non è tra i convocati. Mister Modica in mezzo al campo ritroverà Anzelmo, dopo la squalifica, ma potrebbe affidarsi ancora a Pedicillo, come nella giornata precedente contro il Monopoli.

I convocati della sfida

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Mame Ass Ndir (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

La probabile formazione del Messina sarà un 4-3-3: Krapikas; Lia, Manetta, Rizzo, Morleo; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Pedicillo, Luciani, Petrungaro.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina

