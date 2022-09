Il Messina ad Avellino punito dall'ex Russo ed è ultimo in classifica - Tempostretto

Ancora una sconfitta per il Messina che ad Avellino termina la partita in inferiorità numerica

AVELLINO – Un buon Messina nel primo tempo che è riuscito a reagire allo svantaggio di metà tempo, firmato Dall’Oglio, con una pregevole rete di Catania. La squadra di Auteri ha anche chiuso in avanti, schiacciando nella propria metà campo l’Avellino. Nella ripresa però sembra perdere il filo del gioco con l’ex della sfida Raffaele Russo che sale in cattedra e a più riprese semina il panico nella difesa biancoscudata, segnando la rete che alla fine condanna il Messina alla terza sconfitta su quattro partite in campionato.

E soprattutto condanna la sua ex squadra all’ultimo posto in classifica con un solo punto nel girone C, visto che il Taranto dell’ex allenatore Capuano, grazie alla vittoria nel derby contro la Fidelis Andria, si toglie da questa brutta posizione. Settimana prossima il Messina sfiderà fuori casa il Catanzaro, e non potrà contare sicuramente su Filì espulso nel finale di gara. I calabresi hanno perso la testa della classifica, pareggiando in casa dell’Audace Cerignola, ma sono ancora imbattuti nel torneo.

Una sfida particolare quella del Partenio Lombardi, le due tifoserie sono gemellate e tra le fila dei biancoverdi due ex Messina, Raffaele Russo e Marco Garetto (calciatore del Football Club Messina) e Jacopo Dall’Oglio, ex Palermo e milazzese di nascita. Nell’undici iniziale tanti cambi per Taurino rispetto alle formazioni che erano scese in campo nelle prime tre sfide di questa stagione per l’Avellino. Per il Messina invece sei gli under in campo dal primo minuto: Daga, Filì, Trasciani, Angileri, Fiorani e Iannone. La differenza però alla fine l’hanno fatta i cambi con l’Avellino che ha tratto maggior vigore dai propri subentrati, mentre i biancoscudati sono sembrati, per la prima volta in questa stagione, con meno idee e con meno gambe quando serviva reagire.

Catania replica al vantaggio dell’Avellino

La prima occasione, al 7′, è per il Messina con Iannone che tenta la conclusione che viene respinta. Sul prosieguo dell’azione la bordata da fuori area di Fofana non impensierisce Marcone che difende la porta dell’Avellino. Al 17′ occasione per i biancoverdi locali con l’ex russo che inizia l’azione da sinistra, il successivo cross trova Ceccarelli che fa la torre per Trotta. Bravissimo nell’occasione Daga che in uscita respinge il pallone. Non passa neanche un minuto ed è lo stesso Russo a trovarsi tra i piedi un buon pallone in area, il suo tiro nello specchio viene però respinto ancora una volta da Daga.

A metà primo tempo si sblocca la gara. Azione centrale di Ceccarelli che viene fermato dal capitano Camilleri, secondo l’arbitro commettendo fallo. Sulla punizione dal limite dell’area si presente Jacopo Dall’Oglio. Il calciatore mamertino al 22′ con un pregevole destro supera la barriera e segna ad un incolpevole Daga. Al 25′ altra occasione per l’Avellino, il cross stavolta arriva da destra e a centro area c’è Russo tutto solo che di testa non riesce a dare angolo al pallone con Daga che blocca la sfera. Due minuti dopo la reazione dei biancoscudati: azione sulla sinistra con Fofana che serve a rimorchio Marino che apre troppo il piattone e la sua conclusione si allarga terminando a lato del bersaglio grosso. La risposta del Messina però arriva al 28′ quando Catania riceve il pallone da Baldee decide di mettersi in proprio. Il numero 20 del Messina spara una bordata da fuori area che si infila sotto la traversa di Marcone che non può evitare che il pallone gonfi la rete.

Si riporta in avanti l’Avellino alla ricerca del nuovo vantaggio, ma al 32′ la conclusione di Franco è debole e viene parata senza problemi. Al 36′ buona azione del Messina che arriva al tiro ancora una volta con Catania, che però col mancino non trova lo specchio della porta. Occasione più limpida per Iannone al 42′, l’attaccante giallorosso, dopo un po’ di slalom, tenta la conclusione da dentro l’area ma guadagna solo calcio d’angolo. Due minuti di recupero concessi al termine dei primi 45 minuti con il Messina che chiude in avanti costringendo l’Avellino nella propria metà campo. Al duplice fischio qualche fischio dagli spettatori del Partenio verso la propria squadra.

L’ex Russo condanna il Messina

Un cambio per parte ad inizio ripresa. L’Avellino di Taurino inserisce Matera al posto di Franco, per Auteri dentro Konate e fuori l’ammonito Trasciani. I moduli restano due 4-3-3 a specchio e la prima occasione è per i locali che al 49′ vanno vicini al vantaggio con Ceccarelli, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo può colpire all’altezza del dischetto del rigore ma la sfera termina oltre la traversa. In questa fase meglio l’Avellino che cerca la rete, altra occasione per gli uomini di Taurino al 55′ quando Casarini colpisce la traversa, ma era tutto fermo per fuorigioco dello stesso centrocampista al momento del passaggio.

Passata l’ora di gioco il Messina non ha ancora creato pericoli e l’Avellino, che da minuti sta pressando, torna in vantaggio. Trotta difende un buon pallone sul lato destro dell’area di rigore, il suo tiro-cross viene smanacciato, stavolta male, da Daga. La sfera, siamo al 64′, non abbandona l’area piccola con Russo che controlla e può insaccare senza opposizione alcuna. La reazione del Messina stavolta non arriva immediatamente, la squadra di Auteri sembra stanca e fioccano ancora le occasioni per i locali. Il tecnico del Messina prova a rinvigorire l’attacco peloritano con gli ingressi di Napoletano e Grillo.

All’82’ episodio da moviola con Grillo cade in area di rigore, lì vicino c’è Matera che subito si lamenta dicendo di non averlo toccato. L’arbitro, Emmanuele di Pisa, concorda e infatti non ferma il gioco. Intanto Auteri si gioca anche la carta Curiale, ma all’84’ un’occasione arriva ma è ancora per l’Avellino: Kanoute sulla destra tenta l’azione solitaria, salvo all’ultimo cercare un compagno a centro area con Konate che spazza. All’86’ passaggio errato in uscita di Filì che regala ancora a Konoute, a metterci una pezza stavolta il capitano di giornata per il Messina, Vincenzo Camilleri. I peloritani sembrano aspettare solo il fischio finale e per il Messina nei cinque minuti di recupero arriva un’altra brutta notizia. Al 95′ Filì atterra Gambale involato verso la porta di Daga e l’arbitro estrae il rosso diretto, ultima azione di una partita da dimenticare per i biancoscudati.

Avellino – Acr Messina 2-1

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Dall’Oglio (dal 57′ Garetto), Casarini, Franco (dal 46′ Matera); Ceccarelli (dal 57′ Kanoute), Trotta (dal 73′ Gambale), Russo (dal 90′ Rizzo).

In panchina: Pizzella, Antignani, Tito, Murano, Guadagni, Illanes, Micovschi, Roberto Taurino (allenatore).

Acr Messina (4-3-3): Daga; Trasciani (dal 46′ Konate), Camilleri, Filì, Angileri; Fiorani, Marino, Fofana (dal 69′ Napoletano); Iannone (dal 63′ Grillo), Balde, Catania (dal 83′ Curiale).

In panchina: Lewandowski, Berto, Zuppel, Ferrini, Versienti, Mallamo, Gaetano Auteri (allenatore).

Marcatori: Dall’Oglio 22′ (A), Catania 28′ (M), Russo 64′ (A).

Ammoniti: Filì 8′ (M), Camilleri 21′ (M), Auriletto 23′ (A), Trasciani 37′ (M), Russo 50′ (A), Konate 56′ (M), Tito 65′ (A), Moretti 78′ (A), Catania 80′ (M), Taurino 86′ (A).

Espulsioni: Filì 90+5′ (M).

Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Matteo Pressato (Latina) & Veronica Martinelli (Seregno).

Quarto ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano.

