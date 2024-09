Il Messina aspetta la Casertana ancora a secco di vittorie

Presentazione e precedenti. Importante la partita di venerdì per dare un segnale

MESSINA – Venerdì sera al Franco Scoglio il Messina impegnato nel primo di tre incontri da disputare in dieci giorni. In riva allo Stretto arriva la Casertana del tecnico Manuel Iori che a differenza dei biancoscudati deve ancora trovare la prima vittoria stagionale, nella stessa condizione Avellino e Latina. Una partita che riporta i tifosi messinesi a bei ricordi visto che proprio contro i campani lo scorso febbraio arrivò un’importantissima vittoria che rilanciò di fatto il Messina facendo sognare qualche settimana dopo addirittura i playoff.

Ad arbitrare la sfida, con fischio d’inizio alle ore 20:45, il signor Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Federico Linari di Firenze, quarto ufficiale della gara Alessandro Femia di Locri. Questo stesso arbitro ha arbitrato il Messina solo una volta, lo scorso anno, nell’1-1 casalingo contro il Monopoli, non ha mai diretto invece la Casertana. La partita è delicata perché il Messina si trova nella condizione di non raccogliere quanto semina ed eventuali passi falsi potrebbero complicare una situazione fragile, inoltre guardando la classifica i campani inseguono in classifica e con il risultato potrebbero operare il sorpasso.

Autorizzata la prevendita per il settore ospiti che sarà aperta da oggi, 18 settembre. La tifoseria del Messina protesterà ancora non entrando al campo, ma nelle ultime due giornate sono arrivate due multe salate da 2000 euro l’una e in entrambe le occasioni il giudice sportivo ha scritto “in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante”. Come scriveva Agatha Christie due indizi sono una coincidenza, vedremo se la tifoseria ci ricascherà. La situazione economica della società, come ammesso dallo stesso Modica, è particolare e in questo momento anche il minutaggio aiuta a far quadrare i conticini.

Casertana a secco di vittorie

La formazione del tecnico Manuel Iori non è partita bene in questo campionato e dopo quattro giornate ancora non ha tolto lo zero dalla casella vittoria. Tre pareggi e una sconfitta, quest’ultima tra l’altro in casa contro la Junventus Next Gen. Nelle ultime due occasioni, in casa con la Turris e a Picerno, sono arrivati due 0-0. La Casertana arriverà a Messina come la classica squadra ferita a cui il Messina non dovrà offrire il fianco.

Nella formazione tipo campana lo schieramento è il 4-2-3-1, nell’ultima sfida c’era Zenellati in porta, Mancini, Gatti, Bachetti e Falasca a comporre la linea difensiva, in mediana l’ex Filippo Damian con Proia; Paglino, Deli, Carretta a supporto della punta Satriano. Nella squadra campana anche Mattia Matese, altro ex del Messina che però si infortunò abbastanza presto in stagione, ma di lui l’allenatore Sullo spendeva ottime parole. Si segnala inoltre che il capitano Bacchetti ha l’ammonizione facile essendo già arrivato alla diffida con quattro cartellini gialli collezionati nelle prime quattro giornate.

I precedenti col Messina

Nella passata stagione la sfida tra le due squadre arrivò abbastanza presto alla seconda giornata. Nell’andata giocata in riva allo Stretto pareggio per 1-1 firmato dalla conclusione di Ragusa sporcata da Anastasio nella sua porta e poi dal successivo gol dell’ex di Damian. Nel girone di ritorno la vittoria esterna per 2-0, con un Emmausso in stato di grazia, che è stato lo spartiacque delle stagione biancoscudata.

Scorrendo ancora più indietro dal 2013 al 2017 i precedenti vedono un sostanziale equilibrio nei 10 precedenti con tre vittorie a testa e quattro pareggi. L’ultima vittoria dei campani al Franco Scoglio risale al 28 settembre 2014, sesto turno di campionato con la Casertana che dilagò per 5-1, archiviando la sfida già nel primo tempo per 5-0.

