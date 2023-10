Il Messina attende la Casertana per riscattarsi - Tempostretto

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di mercoledì sera, recupero della seconda giornata: terna arbitrale, precedenti, squalificati ed ex della sfida

MESSINA – Il Messina è atteso dalla quarta partita in dodici giorni, domani sera alle ore 20:45 il fischio di inizio contro la Casertana. La sfida è il recupero della seconda giornata di campionato, ad inizio stagione la compagine di Caserta ha avuto la possibilità di ritardare l’esordio di due settimane, ma soprattutto ha avuto la finestra di mercato aperta quando per tutte le altre squadre in Italia era chiusa, un vantaggio non da poco.

Il Messina viene da una sconfitta dolorosa, senza conteggiare quella col Catania in Coppa Italia in questo conto, perché arrivata come la precedente senza segnare gol e a differenza di quella subita a Francavilla Fontana creando davvero poco. La Casertana invece proprio nell’ultimo turno ha trovato la prima vittoria in stagione sul campo de Monterosi Tuscia ultimo in classifica.

Casertana al momento ha sei punti in classifica, imbattuta al momento in trasferta con due pareggi e una vittoria, il Messina segue a quota 5. Ad arbitrare la sfida in programma al “Franco Scoglio” sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, assistito da Glauco Zanellati di Seregno e Marco Colaianni di Bari, quarto ufficiale Mauro Gangi di Enna.

Squalificato Scafetta, rientra Polito, c’è l’ex Damian

La formazione campana del mister Vincenzo Cangelosi nell’ultimo turno si è schierata con un 4-3-3 che ha visto in campo Venturi tra i pali, Calapai (messinese di nascita), Soprano, Celiento e Sciacca in difesa; Toscano, Proietti e l’ex Acr Messina Damian a centrocampo, in avanti Casoli, Montalto e Curcio, autore del gol salvezza. Squadra che fin qui ha segnato quattro reti subendone sette in sei partite giocate.

Tra le file biancoscudate non ci sarà Francesco Scafetta, il centrocampista nato a Vasto nel turno precedente è stato squalificato. Dopo il cambio seduto in panchina al minuto 89 lanciava, si legge nel referto del giudice sportivo, una bottiglietta d’acqua semipiena che terminava a 5/6 metri dal quarto ufficiale. “Sono amareggiato per la squalifica. Chi mi conosce – ha voluto precisare Scafetta – sa quanto sono corretto ed educato e come rispetto i valori dello sport. Evidentemente, in un momento di grande confusione mi viene addebitato il lancio di una bottiglietta in campo a Potenza. Mi spiace tantissimo perché ci tenevo ad essere a disposizione del mister, con il quale ho parlato, nella gara di mercoledì contro la Casertana”.

Impegnato in nazionale under 21 maltese Andrea Zammit, la sua nazionale disputerà due sfide venerdì in casa contro il Belgio e martedì prossimo in Scozia quindi salterà con ogni probabilità le due sfide casalinghe. Tra i possibili assenti potrebbe esserci anche Firenze che nei giorni scorsi ha svolto allenamento differenziato.

Prevendita e precedenti contro la Casertana

I precedenti, in Lega Pro o Serie C, tra Messina e Casertana in Sicilia sono abbastanza datati. Si registra ad ottobre 2016 una vittoria per 2-1 dei biancoscudati, un pareggio per 1-1 nell’aprile 2016, una sconfitta pesante per 1-5 nel settembre 2014 e sempre in casa il più datato di tutti una vittoria nel 2-1 nel marzo 2014.

Già aperta la prevendita, la società comunica dell’ingresso dedicato agli abbonati e del servizio di trasporto della Misericordia per i diversamente abili. I cancelli si apriranno dalle ore 18:30, biglietti acquistabili sia su postoriservato.it che nei punti vendita fisici sparsi in città, dalle ore 17 sarà aperto anche il botteghino del PalaRescifina.

Prezzi prevendita

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

donne 8€, più diritti di prevendita

Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 15 più diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti chiuderà martedì 10 ottobre 2023 alle ore 20:00.

