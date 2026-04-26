Il Messina avanti con Zucco, Cicirello la riprende per la Nuova Igea Virtus

Continua la maledizione del Messina che da mesi non segna più di un gol. In vantaggio la squadra di Feola viene ripresa da una combattiva Nuova Igea Virtus

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Partita vera nella 33ª giornata allo stadio “D’Alcontres-Barone” tra Nuova Igea Virtus e Acr Messina, i locali possono ancora raggiungere i playoff nel girone I mentre il Messina aveva bisogno di quanti più punti possibile per la sua rincorsa verso i playout. Alla fine termina in pareggio che scontenta entrambe le squadre, Messina più propositivo e avanti nel primo tempo, Nuova Igea Virtus che dimostra di essere squadra attrezzata pareggiando nella ripresa e sfiorando a più riprese il vantaggio loro rispetto al Messina.

Nel settore ospiti appeso uno striscione firmato Gradinata Est: “Vietare senza criterio, sistema marcio e poco serio, liberi di viaggiare”. Per ovviare al problema fascia sinistra mister Feola, al ritorno in panchina dopo due turni di squalifica, ripropone Bombaci titolare. Assenti dagli undici e anche dalla panchina Roseti e Bosia con Sambou Moustapha, classe 2008 della Primavera, alla prima convocazione. Nel riscaldamento si fa male Clemente e Werner inizia titolare.

Nel corso della partita non sfrutta neanche tutti i cambi mister Feola che senza Roseti non cambia neanche Tedesco che fatica a lottare contro i centrali della Nuova Igea Virtus. Giardino gioca anche una buona partita tra i pali ma pesa l’unico gol preso che non permette ai biancoscudati di mantenere la porta inviolata. Nelle altre partite non vincono le altre squadre nella zona bassa della classifica, rimandato tutto all’ultima giornata.

Primo tempo

Primo possesso palla del Messina, prima occasione ancora per i biancoscudati al 4′ con Oliviero che prova la botta da fuori. La replica dei locali con Longo che rientra sul destro dalla fascia sinistra, la mette al centro per Samake che prova la girata, debole e centrale blocca Giardino. Al 7′ altro cross da sinistra per la Nuova Igea Virtus, Samake può colpire di testa tra Trasciani e Werner e manda a lato.

Al 17′ ancora in sofferenza sul lato destro il Messina, punizione di Longo ben battuta con Vacca che prova di testa dall’area piccola e manda oltre la traversa. Al 23′ occasione per il Messina da rimessa laterale Tedesco difende palla e la mette al centro, Matese tutto solo sullo spiovente prova al volo da ottima posizione ma manda completamente fuori bersaglio. Replica immediata dell’Igea al 26′ pallone in mezzo per Samake che ancora può colpire indisturbato ma è ancora impreciso.

Al 33′ ancora Igea si fa vedere in avanti, stavolta dalla fascia destra, dove Cess prova a metterla in mezzo, respinge col corpo Bombaci e il terzino locale si ritrova la palla disponibile e prova la botta al volo sull’esterno della rete. Al 37′ punizione dal limite, Bombaci prova direttamente in porta passando sopra la barriera, Testagrossa la alza sopra la traversa concedendo solo angolo. Al 38′ la replica dei padroni di casa, flipper in area del Messia col pallone che si sposta da destra a sinistra tra Longo e Cess, due volte Giardino respinge prima e blocca a terra poi. Al 42′ passa in vantaggio il Messina, Cess si perde Touré che arriva fino in fondo a sinistra, tiro cross che trova libero Zucco che la spinge in porta. Si innervosisce la partita tribuna e al 46′, nell’ultimo minuto di recupero concesso, Longo prova la girata forte miracolo di Giardino che alza sopra la traversa. Dopo l’angolo che non porta a nulla si torna negli spogliatoi.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi, poi il capitano della Nuova Igea Virtus resta a terra, sostituzione Maltese fuori dentro Maddaloni. Occasione Messina al 50′, Zucco mette una bella palla in area dalla trequarti, i locali si muovono male e sono in tre i giocatori del Messina, pallone sulla testa di De Caro che manda di poco alto. Replica dei longanesi con due calci d’angolo battuti di fila, attento sul secondo in uscita Giardino. Al 55′ lancio alle spalle della difesa, Cicirello prova la botta, Werner si immola e devia in angolo. Assedio locale in questa fase, sul sesto angolo dei locali Maddaloni colpisce di testa sul secondo palo, miracolo di Giardino che la tiene fuori dalla porta.

Sale la pressione della Nuova Igea Virtus, Longo prova la conclusione da lontano, Giardino tocca quando basta da mandarla sulla traversa. Sul corner che segue tutto solo in area piccola Cicirello anticipa Giardino e insacca. La replica del Messina al 72′, punizione di Bombaci che prova direttamente in porta, respinge coi pugni Testagrossa. Joao Pedro all’81’ prova da fuori area, Giardino blocca poi mette fuori facendo temere un infortunio ma resta in campo.

Solo Nuova Igea Virtus in campo, all’85’ conclusione di Ferrara, blocca Giardino la conclusione centrale. Il Messina non riesce a tenere palla alta e non si trova sugli esterni. Scappano ancora i locali, Mascari oltre la linea quasi a in uno contro uno contro Giardino, Trasciani lo stende giallo per lui che era diffidato e salterà la sfida col Milazzo. Punizione dal limite per i padroni di casa, Squillace prova sul palo del portiere respinge Giardino. Al 93′ scappa via Touré approfittando di un errore dei locali, arriva in area e prova la botta sul primo palo, Testagrossa manda in angolo salvando tutto. Non ci saranno altre occasioni.

Nuova Igea Virtus – Acr Messina 1-1

Nuova Igea Virtus (3-4-3): Testagrossa; Maggio, Maltese (dal 48′ Maddaloni), Squillace; Cess, Joao Pedro, Vacca (dal 64′ Provazza), Papaserio; Longo (dal 74′ Ferrara), Samake (dal 74′ Mascari), Cicirello (dal 82′ Cardinale).

In panchina: Bongiovanni, Cham, Cardinale, Mirashi, Pagano.

Allenatore: Salvatore Marra.

Acr Messina (4-2-3-1): Giardino; De Caro, Trasciani, Werner, Bombaci; Garufi, Matese (dal 73′ Saverino); Oliviero, Zucco (dal 73′ Zerbo), Touré; Tedesco.

In panchina: Sorrentino, Kaprof, Papallo, Aprile, Moustapha, Werner, Bonofiglio, Bosia.

Allenatore: Vincenzo Feola.

Marcatori: Zucco 41′ (M), Cicirello 63′ (I).

Ammoniti: Matese 67′ (M), Trasciani 90′ (M, era diffidato salta Milazzo), Cess 92′ (I).

Calci d’angolo: 10-4. Recupero: 1’ + 5’.

Arbitro: Paolo Isoardi di Cuneo.

Assistenti: Fabio Cattaneo di Monza & Andrea Colitti di Cinisello Balsamo.

Immagine in evidenza di Paolo Furrer