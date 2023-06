Il Messina calcio è salvo, la città ancora no ma cerca di riprendersi - Tempostretto

Dalla squadra di Sciotto alla Giunta Basile: il Piano di riequilibrio e le tante partite decisive per la città

MESSINA – In tanti si sono sentiti sollevati: il presidente Sciotto ci ha ripensato e il Messina calcio è stato iscritto alla serie C. Rimangono molti nodi aperti e il futuro è un’ipotesi. Ma intanto è fatta. E la città di Messina? La città attende il verdetto della Corte dei conti siciliana sul Piano di riequilibrio. Il sindaco Federico Basile ha più volte rassicurato i cittadini: “Chiarirò tutto il prossimo 18 luglio e chiuderemo una partita lunga undici anni. La scarsa capacità di riscossione da parte del Comune? Un ente che da dal 2019 ha inviato 88mila avvisi d’acertamento, contro i quattromila degli anni precedenti, ha cambiato decisamente marcia”.

Le vecchie e nuove povertà, l’emergenza abitativa, la fuga dei giovani dalla città e le 750 aziende chiuse nel periodo Covid, la crisi sociale, le troppe carenze di servizi e infrastrutture. In questo clima l’entusiamo per il Tezenis Summer Festival e i prossimi appuntamenti, se non può colmare le lacune passate in termini di progettualità culturale ed economica a lungo respiro, aiuta Messina a ritrovare un poì di fiducia in sé stessa. A crederci ancora.

Come scrivevamo di recente, il calcio diventa metafora di una città che cerca di rinascere e la strada è davvero lunga per invertire la rotta. In passato, il fallimento del progetto calcistico ha portato con sé anche l’idea di un fallimento complessivo della città. Oggi il tifoso e il cittadino tirano un respiro di sollievo. Ma per ripartire davvero, nella società sportiva come in campo amministrativo e politico, occorrono basi solide. La ricostruzione ha bisogno di tempi lunghi e progetti d’ampio respiro.

