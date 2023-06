Tezenis Summer Festival, una marea umana a Piazza Duomo: Messina in festa VIDEO - Tempostretto

La città balla e canta a squarciagola: in migliaia in centro per partecipare al grande evento di R105, trasmesso anche in diretta radiofonica

MESSINA – Doveva essere una grande festa della musica e così è stato. Migliaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversati nel centro storico di Messina e hanno invaso Piazza Duomo per poter partecipare al Tezenis Summer Festival, evento presentato nei mesi scorsi dall’amministrazione e definito il primo “regalo” dell’estate messinese.

Lo spettacolo è stato organizzato da R105 che ha mandato in onda sul proprio canale del digitale terrestre anche le immagini in diretta della città, oltre alla diretta radiofonica. Impressionanti le riprese col drone, che hanno mostrato una vera e propria marea umana, non soltanto in piazza Duomo ma anche nelle strade d’accesso.

Al netto di qualche lamentela ai varchi d’ingresso e di alcuni problemi audio e video (i maxischermi si sono spenti proprio durante l’esibizione di una delle artiste più attese, Annalisa), il Tezenis Summer Festival è stato un successo. Messina ha risposto presente e si è mostrata in tutta la sua bellezza, fatta di arte, storia e persone che hanno ballato e cantato a squarciagola.

Articoli correlati