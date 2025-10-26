Il Messina cancella la penalizzazione, Roseti e Saverino stendono il Castrumfavara

Vittoria che manda il Messina a 2 punti in classifica. Secondo successo consecutivo in casa davanti ai nuovi proprietari che fanno festa

MESSINA – Una partita non bellissima ma emozionante per diversi motivi quella tra Messina e Castrumfavara. Alla fine degli oltre novanta minuti i biancoscudati si impongono in casa per 2-1 nella 9ª giornata di campionato e grazie ai tre punti ottenuti tolgono finalmente il segno meno e sono ora a quota due punti.

Calorosissima accoglienza del pubblico per i nuovi proprietari italo-australiani. Dopo essersi fatto una foto di con la Curva Sud alle spalle Justin Davis e Morris Pagniello hanno calciato una decina di palloni regalandoli ai tifosi. Durante il match i due hanno esultato sui gol, e il presidente Davis in più occasioni ha accompagnato con le mani apprezzando i cori della Curva Sud.

Quarta vittoria per il Messina, la seconda consecutiva in casa dopo il derby dello Stretto e ancora in rete Roseti e stavolta si aggiunge anche Saverino, calciatore nato nel territorio messinese. Nel finale partita un po’ nervosa, ma il Messina ha voluto tanto questa vittoria che diventa fondamentale nel prosieguo del percorso.

Primo tempo

La partita inizia su ritmi blandi, due conclusioni da fuori da entrambe le parti per scaldarsi. Prima Vaccaro per gli ospiti, poi Orlando per i locali al 7′, ma i tiri non spaventano i portieri. Al 12′ Maisano fa secco il proprio marcatore sulla destra e mette al centro, Roseti lascia sfilare, Toure calcia forte ma fuori bersaglio. Al 15′ cross ospite dalla trequarti, Sorrentino smanaccia male e il pallone resta a Frangiamone che a porta vuota viene murato da De Caro. Al 17′ buona transizione del Messina, Aprile porta palla e imbuca per Roseti, pallone buono per colpire di prima intenzione, grande risposta di Lauritano.

Al 32′ altra buona transizione del Messina, Toure riceve largo a sinistra si accentra e prova a giro col destro che però non rientra nello specchio. Messina in vantaggio al 40′, azione da destra di Maisano, il pallone viene trasmesso tutto a sinistra. Dall’altra parte Orlando non si fa ingolosire dalla conclusione ma controlla, dribbla e la scodella dentro per Roseti che si inserisce perfettamente e la piazza di testa sul palo lontano. Non c’è la reazione degli ospiti e dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il Messina in vantaggio.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi. Subito al 46′ conclusione di Vaccaro da fuori, Sorrentino si tuffa ma il pallone esce. Al 50′ aggiusta la mira Vaccaro e da fuori area insacca alle spalle di Sorrentino, conclusione pregevole. Il primo cambio arriva sulla panchina ospite, fuori l’ex Piazza dentro Tripicchio. Al 64′ il Messina torna timidamente avanti, Aprile combina con Zucco che prova di prima intenzione pallone che termina sul fondo, segue il primo cambio del Messina, fuori Zucco dentro Saverino. Messina che torna ad essere più pericoloso, al 68′ conclusione da fuori di Aprile, larga ma si intensificano gli attacchi locali.

Al 74′ passa a destra il Castrumfavara con Kosovan, palla arretrata per Cannavaciuolo che la liscia, diventa buona per Vaccaro che prova ancora ma non trova lo specchio. Sul ribaltamento del fronte occasione per Saverino, su sponda di Toure, entra in area ma viene contratto e Lauritano blocca un facile tiro in porta. All’80 Messina sfiora il nuovo vantaggio, Toure siede il difensore e si accentra, appena prima di entrare in area lascia il pallone a Bombaci che dal limite dell’area piazza col destro, il pallone colpisce l’incrocio dei pali e si perde sul fondo. All’86’ Maisano tenta la botta da oltre trenta metri, devia in angolo Lauritano. Assedio Messina ora che con Toure sugli sviluppi prova a mettere al centro e guadagna il terzo angolo consecutivo. Ancora angolo battuto corto, Toure la mette in seconda battuta e Saverino di testa trafigge Lauritano. Esplode la Curva Sud ed esulta in tribuna anche Justin Davis, cinque minuti di recupero ma succede un parapiglia in area del Messina, espulso Cannavacciuolo, ammonito Bosia, i due avevano avuto un faccia a faccia. Alla ripresa del giorno si arriva all’98’ ma non ci saranno occasioni da segnalare se non l’ultimo calcio d’angolo ospite su cui sale anche il portiere Lauritano in area avversaria.

Acr Messina – Castrumfavara 2-1

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; Clemente, De Caro, Bosia; Maisano, Aprile (dal 76′ Bombaci), Garufi, Zucco (dal 65′ Saverino), Orlando (dal 76′ Elia); Toure (dal 94′ Fravola), Roseti (dal 85′ Azzara).

In panchina: Paduano, Tesija, Yekaley, Veron.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Castrumfavara (3-5-2): Lauritano; Ferrante, De Luca, Vaccaro; Limblici (dal 71′ Cannavacciuolo), Kosovan, Schembari (dal 71′ Mannino), De Min, Frangiamone (dal 65′ Sacco); Piazza (dal 54′ Tripicchio), Mendes (dal 80′ Leone).

In panchina: Gerlero, Collura, Angellotti, Privitera.

Allenatore: Nicolò Terranova.

Marcatori: Roseti 40′ (M), Vaccaro 50′ (C), Saverino 87′ (M).

Ammoniti: Sorrentino 43′ (M), Bosia 93′ (M).

Espulso Cannavacciuolo al 93′.

Calci d’angolo: 6-6. Recupero: 1’ + 5’.

Arbitro: Lorenzo Spinelli di Cuneo.

Assistenti: Luca Casula di Carbonia & Francesco Serusi di Oristano.