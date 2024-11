Il Messina cerca punti e risposte, oggi la sfida interna col Giugliano

Fischio d'inizio al Franco Scoglio alle ore 17:30

MESSINA – Il Messina è tornato a preparare una partita sfruttando tutta la settimana intera. Archiviati i sette giorni precedenti con il pari di Catania, dopo le due sconfitte pesanti in modo diverso contro Avellino e Cavese che hanno un po’ destabilizzato l’ambiente, il gruppo allenato da Giacomo Modica ospiterà questo pomeriggio al “Franco Scoglio” il Giugliano. Calcio d’inizio alle ore 17:30 agli ordini del signor Vingo di Pisa. Precedenti favorevoli in riva allo Stretto per i biancoscudati con questo direttore di gara.

Il Giugliano però è un avversario di alta classifica. La formazione del tecnico Bertotto è terza in classifica e lotta per un posto di rilievo ai playoff. Tra le fila dei gialloblu campani diversi ex a partire dallo stesso tecnico a Carmine Giorgione e Ibouharima Baldè capocannoniere della formazione che farà visita al Messina.

Il compito del Messina sarà certamente complesso. Delicata la sfida di suo e il silenzio della vigilia, con l’allenatore che non ha parlato nella giornata di ieri, lascia intendere che il momento in casa biancoscudata sia molto sentito. Non siamo certamente ai livelli del novembre della passata stagione, ma bisognerà ritrovare subito la prestazione. Mostrando un po’ di carattere come a Catania, ed evitare le teste basse e l’assenza di reazione di Avellino e successivamente nell’ultima in casa con la Cavese. Sarebbe preferibile anche oltre a mostrare carattere in campo ottenere dei punti per la classifica, ma questo dipende anche da altri fattori.

I convocati del Messina

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Mame Ass Ndir (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003).

Nella lista dei convocati assenti lo squalificato Giuseppe Salvo e Gabriel Antonio Adragna che in settimana ha avuto un fastidio al ginocchio. Ci sono dubbi sulla formazione innanzitutto partendo dal modulo. Se sarà 3-5-2, sfruttando il rientro di Marino davanti a Krapikas insieme a Manetta e Rizzo si potrebbe pensare di mettere sulle fasce Lia e Ortisi. In mezzo al campo Frisenna, Petrucci e Pedicillo e in attacco Petrungaro e Anatriello. Se invece sarà 4-3-3 lo schieramento potrebbe essere: Krapikas, Lia, Manetta, Rizzo, Morleo, in mezzo al campo Frisenna, Petrucci, Garofalo, nel tridente Pedicillo, Anatriello e Petrungaro.

