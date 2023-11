Il Messina chiamato a dimostrare contro il Latina. Favorevoli i precedenti - Tempostretto

Aperta la prevendita per la sfida di domenica pomeriggio alle ore 16:15. Il Messina ha vinto le ultime tre giocate contro i laziali, due erano in casa

MESSINA – Una settimana normale in cui il Messina ha potuto finalmente preparare la partita della domenica che si giocherà allo stadio Franco Scoglio contro il Latina. Fischio di inizio alle ore 16:15 anche se gli uomini di mister Modica, per non perdere il ritmo, hanno disputato giovedì pomeriggio una partitella contro l’under 17 al Marullo di Bisconte.

L’avversario, ben più probante, di domenica sarà il Latina di Daniele Di Donato. I laziali al momento sono settimi in classifica e fuori casa hanno rimediato due sconfitte nelle ultime due partite, a Castellammare di Stabia e prima ancora a Cerignola. L’ultima vittoria esterna di questo campionato per loro è datata 25 settembre sul campo del Giugliano. Il tabellino del Latina inoltre la presenta come una squadra equilibrata che sia in casa che in trasferta segna ma subisce anche gol.

Per il Messina ci sarà il rebus fascia sinistra, visto che Ortisi è squalificato per questa gara, ma ciò che più conta è tornare alla vittoria per spazzare via questo accenno di crisi e i precedenti sorridono al Messina. Negli ultimi due anni le due formazioni si sono sfidate tra i professionisti in Serie C e ad esclusione della sfida di andata di due anni fa, quando il Messina fu sconfitto sulla penisola di rigore, nelle successive tre partite, due in casa e un’altra trasferta, sono arrivate tre vittorie consecutive. Due anni fa restituimmo la vittoria di misura con il colpo di testa di Morelli, mentre lo scorso anno all’andata un 4-1 che sembrava dover scacciare via i pensieri, in una situazione per certi versi simile a quella che la piazza rivivrà domenica, mentre al ritorno quasi in autogestione l’undici di Raciti, che aveva un ruolino fantastico in trasferta, superò per due reti a zero, una per tempo di Marino e di Trasciani, i laziali.

Aperta la prevendita per Messina – Latina

Agli abbonati verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 14:15.Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia).

L’Acr Messina comunica inoltre che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Latina di domenica 12 Novembre 2023. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it.

Dalle ore 14:45, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina.

Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

Prezzi biglietti

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

Donne 8€, più diritti di prevendita

Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 11 Novembre 2023 alle ore 19:00

Punti vendita

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

Articoli correlati