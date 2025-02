Il Messina crolla nel finale contro il Trapani

Krapikas espulso. La risposta del pubblico c'è stata, presente a bordo campo prima del fischio d'inizio anche il sindaco, la squadra gioca una buona partita ma non va a segno

MESSINA – Il derby siciliano prende la strada di Trapani. Un Messina molto voglioso di rifarsi in campo dopo il trambusto degli ultimi giorni prova a fare la partita, nel posticipo della 28ª giornata di campionato. I granata la sbloccano alla fine su una mischia in area con i subentrati Daka e Stensrud che la spinge in porta. I biancoscudati provano l’ultimo assalto con Krapikas che su un calcio d’angolo va in area avversaria ma gioca la palla con le mani e viene espulso. Per il Messina si tratta della tredicesima sconfitta in campionato la sesta in casa, si interrompe a quattro la striscia di risultati utili consecutivi.

Quasi cinquemila spettatori presenti che hanno risposto presente all’appello, anche il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro presenti a bordo campo prima del fischio d’inizio. Partita che è stata accesa sugli spalti con i tifosi trapanesi che lanciano petardi e fumogeni in campo già dai primi minuti e nel secondo tempo colpiscono un loro giocatore che si riscaldava sotto quel settore. I tifosi biancoscudati nel secondo tempo espongono uno striscione con insulti e attacchi contro Sciotto e Aad e intonano un coro contro Pietro Sciotto. Contestato dai tifosi anche l’ex ds Pavone che era seduto in tribuna.

La classifica del girone C vede il Messina restare a 25 punti, in attesa della penalizzazione, non fa punti la Casertana ferma a 28, il Latina ne fa uno e sale a 30, la Cavese batte la Turris e si issa a 33. Settimana prossima il Messina sarà in trasferta a Monopoli.

Primo tempo

La partita inizia Al 5′ minuto prima svista arbitrale, un calcio d’angolo palese per il Messina non viene concesso. Al 6′ tiro cross di Anatriello che poteva nascondere qualche insidia per Krapikas che blocca alto. Al 15′ altro pericolo per i biancoscudati, punizione dalla trequarti del Trapani, respinge male Krapikas la palla arriva a Silvestri che calcia respinge Petrucci con la porta che era sguarnita.

Risponde il Messina al 20′ cross di Petrucci in area c’è Crimi che prova la girata di testa, palla che termina larga. Al 24′ buona verticalizzazione del Messina, combinano Tordini e Luciani che liberano al tiro Garofalo che prova a piazzare a giro sul palo lontano senza centrare lo specchio. Altro pericolo per il Trapani al 27′, Ingrosso mette una palla rasoterra velenosa a centro area, prova ad allungarci Luciani ma non tocca la sfera che sfila.

Messina con più grinta del Trapani e Garofalo indemoniato in mezzo al campo scippa Anatriello e fa partire il contropiede del Messina al 32′, ancora Tordini e Petrucci a combinare con Luciani che arriva al tiro Ujkaj si salva in angolo. ll Messina rischia al 45′ con Toscano che affonda a sinistra, il suo suggerimento attraversa tutta l’area senza che nessuno in maglia granata interventa. Un minuto di recupero concesso a fine frazione c’è tempo per la conclusione di Luciani da oltre trenta metri che però si perde sul fondo.

Secondo tempo

Cambia il Trapani nell’intervallo, esce Ongaro ed entra Piovanello. Il Messina non cambia e riparte da dove aveva finito, spingendo sull’acceleratore. La prima occasione però è per gli ospiti che al 49′, dopo un buon break di Piovanello, arrivano a colpire di testo con Ciuferri, la palla oltrepassa la traversa. Il Trapani è un po’ più propositivo e l’entrata in campo di Piovanello ha cambiato anche l’assetto tattico della formazione granata che ora ha un tridente classico davanti con Anatriello punta centrale. Cambia il Messina, fuori Petrucci e Tordini, dentro Dell’Aquila e Pedicillo e anche mister Banchieri si schiera col tridente puro.

Superata l’ora di gioco su una punizione messa al centro da Carraro Silvestri sbuca sul secondo palo e sfiora il vantaggio colpendo di testa. Al 68′ guizzo di Dell’Aquila che salta un paio di uomini, allarga a destra per Garofalo che la mette forte al centro ma Luciani è anticipato. Cambi su entrambe le panchine, mister Torrente toglie Segberg e manda in campo Ciotti, doppio cambio lato Messina con Garofalo e Luciani che lasciano il posto a De Sena e Costantino. Chance del Messina in contropiede con Pedicillo al 72′, che però tra le opzioni di passaggio sceglie la più complicata e il pallone arriva a Ujkaj. Al 75′ occasione per il Trapani, Piovanello sfonda a destra, cross teso per Anatriello che manca di poco l’appuntamento col pallone in area piccola.

Resta a terra dopo un contrasto Ingrosso e viene sostituito da Haveri quando mancano dieci minuti alla fine. All’82’ altra ripartenza del Messina che potrebbe essere decisiva, Pedicillo a grandi falcate corre verso la porta avversaria, Dell’Aquila rientra sul destro e prova a calciare ma viene murato. La palla arriva a Costantino che non la stoppa benissimo e la calcia peggio non inquadrando lo specchio. Cambia il Trapani, fuori l’ex Anatriello fischiato e Ciuferri, dentro Stensrud e Daka. Proprio i tre ultimi entrati all’87’ confezionano la rete del vantaggio del Trapani: Daka scappa alle spalle di Haveri sulla destra del campo e mette al centro dove dopo un paio di rimpalli Stensrud la butta nella rete. Quattro minuti di recupero concessi nel finale, angolo per il Messina quando mancano meno di due minuti, sale anche Krapikas, sulla palla messa al centro da Pedicillo proprio il portiere lituano interviene con la mano De Sena la spinge in porta. L’arbitro ferma tutto per lui prima giallo e poi cartellino rosso, Haveri si mette i guantoni per i secondi finali non cambia nulla fino al fischio finale.

Acr Messina – Trapani 0-1

Acr Messina (4-3-2-1): Krapikas; Gyamfi, Gelli, Dumbravanu, Ingrosso (dal 81′ Haveri); Garofalo (dal 69′ De Sena), Buchel, Crimi; Petrucci (dal 58′ Pedicillo), Tordini (dal 58′ Dell’Aquila); Luciani (dal 69′ Costantino).

In panchina: Meli, Marino, Vicario, Anzelmo, Morichelli.

Allenatore: Simone Banchieri.

Trapani (4-3-1-2): Ujkaj; Celiento, Malomo, Silvestri; Benedetti; Segberg (dal 69′ Ciotti), Carraro (dal 92′ Ruggiero), Toscano; Ciuferri (dal 84′ Daka); Anatriello (dal 84′ Stensrud), Ongaro (dal 46′ Piovanello).

In panchina: Barosi, Salmone, Mulè, Verna, Sciortino, Zappella, Liotti.

Allenatore: Vincenzo Torrente.

Marcatori: Stensrud 87′ (T).

Ammoniti: Silvestri 12′ (T), Segberg 30′ (T), Malomo 71′ (T), Crimi 87′ (M).

Calci d’angolo: 6-6. Recupero: 1’ + 4’.

Espulso Krapikas al 95′.

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia & Marco Colaianni di Bari.

Quarto ufficiale: Mauro Gangi di Enna.

