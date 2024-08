Il Messina è la squadra più povera del girone C e tra le più giovani

A pochi giorni dall'inizio del campionato e a mercato ancora aperto questa la fotografia del girone

MESSINA – A mercato ancora aperto, ma a tre giorni dalla prima giornata, i numeri non premiano il Messina. La squadra biancoscudata, nella classifica che tiene conto del valore delle rose, è ultima ed è l’unica delle venti squadre del girone C sotto i due milioni di euro.

Questo dato è puramente indicativo perché innanzitutto non tiene conto di eventuali esplosioni a stagione in corso quando punti su tanti giovani. Ma anche perché alcune squadre hanno attualmente in rosa più dei 25 calciatori da inserire in lista e quindi il valore è maggiore, o ancora c’è chi come il Messina ne ha meno e con le ultime ufficializzazioni, di over, può salire.

A onor del vero anche nella passata stagione il Messina era ultimo come valore della rosa con una cifra poco sopra i due milioni di euro, ma alla fine del campionato non occupò l’ultima posizione del girone e sappiamo che diversi giocatori, alcuni andati via e altri rimasti, abbiano sicuramente accresciuto il loro valore economico con le buone prestazioni in riva allo Stretto.

Parlano i numeri per il girone C

La squadra più ricca del prossimo girone C è la Juventus Next Gen, quasi quindici milioni ma con 41 calciatori in rosa. Seguita da Benevento, Avellino e Catania che arrivano a circa otto milioni. A seguire il Trapani neo promosso supera addirittura il Crotone, con entrambi vicini a quota sei milioni. La quasi totalità del resto delle squadre arrivano ad avere un valore di tre-quattro milioni. Le più povere sono le altre due neo promosse Cavese e Altamura, appena sotto i tre milioni, il Taranto che però, appena sopra i due milioni, ha ancora 19 calciatori in rosa ufficializzati. I dati sono presi dal sito Transfmarkt.

Per quanto riguarda l’età media le squadre più esperte saranno l’Avellino (quasi 29 anni), il Catania, il Trapani e l’Audace Cerignola sopra i 26. La più giovane la Juventus Next Gen con 21,4 anni. Tra le più giovani anche il Messina (23,4 anni) ma si aspettano gli ultimi colpi over in entrata, insieme a Sorrento e Cavese che per numero di tesserati sembra invece siano al completo.

Quanto al numero di stranieri in rosa guida la classifica la squadra giovanile bianconera con 15. Seguita da Trapani e Crotone con 8. Le squadre “più italiane” di tutte sono il Picerno e il Potenza (entrambe 2 calciatori stranieri), Benevento, Sorrento e Messina (tutte e tre con 1), invece il Taranto al momento ha solo giocatori italiani.

Il programma della prima giornata

Come anticipato il campionato inizierà già tra pochi giorni, quando venerdì in campo per il girone C ci saranno Giugliano-Taranto, Juventus U23-Audace Cerignola e Latina-Casertana. Sabato toccherà solo a Sorrento-Catania. Mentre domenica Picerno-Avellino, Turris-Monopoli e Messina-Potenza. Il turno lunghissimo si concluderà lunedì con altre tre sfide Crotone-Altamura, Benevento-Cavese e Foggia-Trapani. Un spezzatino che proseguirà anche nelle prossime giornate.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Lega Pro