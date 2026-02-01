Il Messina espugna Paternò di misura, la decide il subentrato Roseti

Non la miglior prestazione del Messina, ma al "Falcone Borsellino" arrivano i tre punti. Fondamentale anche Giardino tra i pali, primo clean sheet in maglia biancoscudata

PATERNÒ – Il Messina non fallisce l’appuntamento di Paternò. Al “Falcone Borsellino” nella 22ª giornata del campionato di Serie D porta via i tre punti grazie ad una sola rete di differenza. Seconda vittoria consecutiva che mandava dall’accoppiata Lamezia-Igea di metà dicembre, nona vittoria in campionato e quarta in trasferta, tre punti lontano dal Franco Scoglio che mancavano dalla trasferta contro la Gelbison di metà novembre.

Partita interrotta a metà primo tempo e inizio ripresa per qualche minuto, i tifosi locali hanno lanciato in segno di protesta dei fumogeni sul terreno di gioco. Mister Parisi torna alla difesa a tre ma sceglie Kaprof dal primo minuto, prima presenza da titolare per lui. Nel corso del match ammonito Trasciani, nono giallo in campionato, ed entra in diffida tra coloro che sono a rischio squalifica anche Bosia. Quinta rete in campionato per Roseti e gol pesantissimo, primo in trasferta, come anche gli altri per il capocannoniere dei biancoscudati, nono clean sheet della stagione del Messina, primo del girone di ritorno e primo per il portiere under Giardino che ci ha messo del suo con almeno quattro parate importanti.

Paternò – Acr Messina 0-1

Inizia aggressivo il Messina che nei primi dieci minuti si procura due calci d’angolo. La difesa etnea però si difende bene con Lucatelli attento tra i pali. A metà primo tempo occasione per i locali con Ferrandino, Giardino allunga in angolo il suo tiro/cross. Alla mezz’ora occasione per il Messina, Oliviero trova spazio sulla fascia e metto al centro, il suo cross è mancato per poco da Tedesco. Al 40′ occasione per il Paternò, Zinna si beve Trasciani e si presenta in area, Giardino bravo a dirgli no. La replica del Messina dall’altra parte prima con De Caro, che arriva alla conclusione, e poi con Saverino, dopo la sponda di Tedesco, entrambe le volte la palla di poco fuori bersaglio. Si andrà al riposo senza ulteriori occasioni.

Nella ripresa Parisi manda in campo Tourè al posto di Saverino, Messina ora molto più offensivo con Kaprof che agisce da trequartista. Dopo pochi minuti dall’avvio altri fumogeni di protesta in campo. Biancoscudati più vispi in campo in questo avvio di secondo tempo, Oliviero e Tourè saltano spesso l’uomo conquistando il fondo. Gli ospiti però lasciano spazi in ripartenza e Romano prova ad affondare, Clemente bravo a chiuderlo in angolo. All’ora di gioco occasione Paternò: conclusione di Cesani, Giardino manda in angolo.

Ancora il portiere under messinese protagonista poco dopo sulla conclusione improvvisa di Ferrandino. Triplo cambio per Parisi: fuori Kaprof, Maisano e Oliviero, dentro Pedicone, Aprile e Roseti. Poco dopo l’allenatore del Messina esaurisce i cambi dovendo togliere Clemente infortunato, al suo posto Bosia. All’80’ Tedesco insacca su calcio piazzato, ma l’arbitro annulla per un fallo dello stesso attaccante su Brumat che operava su di lui la marcatura a uomo.

Due minuti dopo la sblocca il Messina, Roseti col piattone supera Lucatelli, l’assist arriva da Pedicone. Replica subito il Paternò, Zinna si ritrova a tu per tu con Giardino che si supera ancora una volta respingendo e mantenendo inviolata la porta. Sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, si bilancia il Paternò, Roseti riparte con grandi spazi, il portiere Lucatelli costretto ad uscire altissimo. Nel finale assedio alla porta del Messina, anche i difensori del Paternò salgono alla ricerca di un pareggio nei minuti finali.

Tabellino

Paternò (4-3-3): Lucatelli, D’Aloia (dal 90′ Iseppon), Ababei (dal 46′ Di Fazio), Brumat, Cesani (dal 84′ Lucca), Ferrandino, Ardizzone, Bari (dal 65′ Di Pietro), Zinna, Marchetti, Romano.

In panchina: Branduani, Cordovana, Di Maria, Rizza, Longo.

Allenatore: Francesco Millesi.

Acr Messina (3-5-2): Giardino; Clemente (dal 68′ Bosia), Trasciani, De Caro; Maisano (dal 66′ Roseti), Saverino (dal 46′ Toure), Garufi, Matese, Oliviero (dal 66′ Pedicone); Tedesco, Kaprof (dal 66′ Aprile).

In panchina: Sorrentino, Papallo, Zerbo, Orlando.

Allenatore: Alessandro Parisi.

Marcatori: Roseti 83′ (M).

Ammoniti: Trasciani (M), Bari (P), Ardizzone (P).

Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 5’ + 6’.

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

Assistenti: Greta Pasquesi di Rovigo & Stefano Orlando di Modena.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina