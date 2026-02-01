 Rissa all'ingresso del pronto soccorso del Policlinico di Messina

Redazione

domenica 01 Febbraio 2026 - 16:14

La violenta lite ha coinvolto un gruppo di persone ed è avvenuta il 29 gennaio. Indagini della Squadra mobile in corso

MESSINA – Botte e insulti all’ingresso del pronto soccorso del Policlinico di Messina. Sotto esame le telecamere di sorveglianza per ricostruire un episodio avvenuto nella sera del 29 gennaio. Una vera e propria rissa che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Poliziotti e carabinieri sono stati chiamati dal personale sanitario e la violenza si è interrotta.

Ora la Squadra mobile sta indagando e sta cercando di verificare le responsabilità e le cause degli scontri.

