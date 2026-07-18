Il Messina femminile prende forma, l’allenatore sarà Roberto Smedile

Con un post sui social la società ha annunciato i nomi di staff tecnico e dirigenti

MESSINA – L’Acr Messina 1900 Women prende forma. Un progetto costruito su competenza, programmazione e una chiara visione del futuro, con un gruppo di professionisti che lavorerà ogni giorno per la crescita del calcio femminile giallorosso. “Sarà una stagione di lavoro, passione e nuove sfide, con l’obiettivo di offrire alle ragazze un ambiente organizzato, ambizioso e orientato allo sviluppo dentro e fuori dal campo. Questo è il team che guiderà il nostro percorso” si legge sui social della società.

Lo staff tecnico

L’allenatore designato per la prima squadra è Roberto Smedile. Al suo fianco opererà come allenatore dei portieri Domenico Barresi. Il preparatore atletico è Emanuele Vinci. Allenatrice in seconda del settore giovanile Simona Guerrera. Allenatrice Under15 Claudia Leardo.

I dirigenti

Il responsabile sviluppo del settore è Vincenzo Battiato. La responsabile del settore femminile sarà Eleonora Fragomeni. Segretario generale Tommaso Scardino. Altra dirigente Maria Chiara Scaffidi. Dirigente accompagnatore Fortunato Tripodo.