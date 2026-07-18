 Il Messina femminile prende forma, l'allenatore sarà Roberto Smedile

Il Messina femminile prende forma, l’allenatore sarà Roberto Smedile

Redazione

Il Messina femminile prende forma, l’allenatore sarà Roberto Smedile

sabato 18 Luglio 2026 - 18:10

Con un post sui social la società ha annunciato i nomi di staff tecnico e dirigenti

MESSINA – L’Acr Messina 1900 Women prende forma. Un progetto costruito su competenza, programmazione e una chiara visione del futuro, con un gruppo di professionisti che lavorerà ogni giorno per la crescita del calcio femminile giallorosso. “Sarà una stagione di lavoro, passione e nuove sfide, con l’obiettivo di offrire alle ragazze un ambiente organizzato, ambizioso e orientato allo sviluppo dentro e fuori dal campo. Questo è il team che guiderà il nostro percorso” si legge sui social della società.

Lo staff tecnico

L’allenatore designato per la prima squadra è Roberto Smedile. Al suo fianco opererà come allenatore dei portieri Domenico Barresi. Il preparatore atletico è Emanuele Vinci. Allenatrice in seconda del settore giovanile Simona Guerrera. Allenatrice Under15 Claudia Leardo.

I dirigenti

Il responsabile sviluppo del settore è Vincenzo Battiato. La responsabile del settore femminile sarà Eleonora Fragomeni. Segretario generale Tommaso Scardino. Altra dirigente Maria Chiara Scaffidi. Dirigente accompagnatore Fortunato Tripodo.

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