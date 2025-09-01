Il Messina finalmente in costruzione, annunciati dodici calciatori

Il raduno oggi in riva allo Stretto, poi dalle ore 15 il primo allenamento a Bisconte a porte aperte agli ordini di mister Romano

MESSINA – Si muove qualcosa in casa Messina ed era finalmente ora visto che domenica si esordierà in campionato. Nella giornata di sabato l’ufficio stampa ha svelato i primi nomi che comporranno il nuovo gruppo biancoscudato col ds Martello che continua a lavorare per arrivare ad un numero congruo di calciatori in rosa, tra i dodici già annunciati ci sono anche il portiere e l’attaccante over in campo a Lamezia Terme, Paduano e Azzara, che avevano ben figurato nonostante le difficoltà.

Il gruppo si ritroverà per iniziare a conoscersi questo pomeriggio alle ore 15 al Sorbello Stadium, il primo allenamento sarà a porte aperte così che i tifosi potranno sostenere e caricare i giallorossi in vista dell’imminente inizio del campionato. Ricordiamo che il Messina deve recuperare uno svantaggio di -14, che però è destinato ad aumentare per l’ennesima mancata scadenza non rispettata. Il direttore sportivo e l’allenatore presentandosi hanno fissato l’obiettivo unico della stagione, ovvero mantenere la categoria.

I portieri

Gennaro Paduano, nato a Napoli il 29/08/2003, ha militato nelle giovanili del Benevento. Ha indossato le maglie di Cavese, Mariglianese, Manfredonia, Palmese e Ischia.

I difensori

Francesco De Caro, nato a Napoli il 14/01/2000, ha vestito le maglie di Siracusa, Acireale, Taranto e Benevento.

Giulio Orlando, nato a Catania il 21/07/1995, ha vestito le maglie di Siracusa, Acireale, Licata e Fasano.

Lorenzo Bosia, nato a Merate (LC) il 06/12/2004, ha militato nelle giovanili di Como, Albinoleffe, Merano e Lecco. Ha indossato le maglie della Tritium e dell’Albinoleffe.

I centrocampisti

Matteo Fravola, nato a Roma il 06/03/2006, formatosi nelle giovanili di Roma, Palermo e Bari, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Licata.

Carlo Clemente, nato ad Altamura, il 09/05/1998, ha vestito le maglie di Casertana, Brindisi, Andria e Fasano.

Emanuele Zucco, nato a Locri il 10/01/2004, ha vestito le maglie di Reggina e Locri.

Sergio Agatino Garufi, nato a Giarre (CT) il 16/09/1995, ha indossato le maglie di Catania, Santarcangelo, Feralpisaló, Catanzaro, Lupa Roma, Reggina, Matera, Latina, Flaminia e Ragusa.

Gli attaccanti

Reis Daquinto, nato in Brasile il 02/09/2004, ha indossato le maglie di Votuporanguense, Lecco, Locri e Sondrio.

Isyakha Toure, nato a Montreuil-sous-Bois in Francia il 02/02/2001, ha indossato le maglie di Torcy, Metz, Paris Fc, Chambly Oise, Colmar e Chieti.

Angelo Azzara, nato a Palermo il 17/02/1996, ha indossato le maglie di Campofranco, Alcamo, Geraci, Ragusa, Favara, Sancataldese, Marineo, Nissa, Aspra, Modica, Matese e Atletico Catania.

Wahib Tahra, nato a Parigi il 14/01/1998, ha militato nel settore giovanile del Red Star e indossato le maglie di Tamworth, Spoltore, Gloucester, Montrouge, Matlock, Newtown e Ashton United.