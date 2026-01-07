Il Messina Futsal accoglie l’argentino Franco Flores

Laterale classe '98 lo scorso campionato ha vestito la maglia del Lamezia. Le sue prime parole: "Trovo ambiente motivato e sereno"

MESSINA – Il Messina Futsal si è assicurato le prestazioni del giocatore argentino Franco Flores. Il laterale (classe 1994) ha vestito in Italia le maglie di Virtus Palombara e Lazio, prima di volare in Spagna con il Gran Canaria. Nel passato campionato di Serie A2, ha giocato con l’Ecosistem Lamezia, mentre in quello in corso nel Canosa C5.

“Ho trovato un ambiente sereno e motivato con ragazzi di qualità, ai quali piace lavorare e sacrificarsi – ha dichiarato Flores dopo i primi giorni in giallorosso -. È questo il segreto dell’eccellente torneo che stanno disputando. Io cercherò di fornire un contributo importante per permettere alla squadra di centrare gli obiettivi che si è prefissata”.

La società peloritana saluta, invece, l’italo brasiliano Renan Beluco, ringraziandolo per il contributo dato in questi intensi mesi vissuti nella città dello Stretto e per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.

Il gruppo guidato da Giuseppe Fiorenza prosegue, intanto, la preparazione in vista del match del 10 gennaio in casa della Roma 3Z History, valido per l’11ª giornata di A2 (girone D). Sabato scorso, Piccolo e compagni hanno svolto un proficuo allenamento congiunto sul parquet del Futsal Canicattì.