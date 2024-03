Il Messina Futsal aspetta Lamezia per tornare a vincere

Tornano quattro assenti e oggi al PalaLaganà contro l'Ecosistem Lamezia i giallorossi possono puntare alla vittoria

MESSINA – Il Messina Futsal è pronto per un’altra importante tappa nel cammino verso la salvezza. Nella 7ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa ospiterà oggi, sabato 2 marzo, al “PalaLaganà”, l’Ecosistem Lamezia in un match che riporta alla mente i tanti appassionanti incroci degli ultimi anni tra peloritani e lametini.

Sono tornati a disposizione Marcio Garcia, Nanni Piccolo, Giuseppe Coppolino e Andrea Consolo, tutti e quattro assenti nella sfida pareggiata in trasferta contro il Sammichele, per cui lo staff tecnico avrà una buona possibilità di scelte e rotazioni. In settimana, massimo impegno nel corso degli allenamenti e grande voglia di essere artefici di un brillante finale di stagione. Di fronte ci sarà un avversario temibile ed esperto, che è in ottima condizione, come ha confermato la vittoria casalinga ottenuta dai calabresi contro il Mascalucia C5. Arbitreranno la partita, che inizierà alle ore 16, i signori Fortunato Zangara e Marco Liuni di Roma 2 (cronometrista Salvatore Pagano di Catania).

Giovanile. L’Under 19 chiuderà il torneo nazionale di categoria domenica 3 (ore 11.00) sul campo del Città di Palermo.

Programma 18ª giornata serie A2: Mascalucia C5-Bitonto; Messina Futsal-Ecosistem Lamezia; Gear Piazza Armerina-Sammichele; Dream Team Palo del Colle-New Taranto; Audace Monopoli-Futsal Canicattì; Aquile Molfetta-Città di Palermo.

Classifica girone H: New Taranto e Futsal Canicattì 40; Mascalucia C5 32; Bitonto 29; Audace Monopoli e Ecosistem Lamezia 24; Sammichele 23; Dream Team Palo del Colle 19; Messina Futsal e Gear Piazza Armerina 17; Città di Palermo 11; Aquile Molfetta 10.

