Il Messina Futsal attende il Città di Palermo in un appassionante derby - Tempostretto

Dopo i derby in serie B le due squadre si ritrovano in A2. Derby anche tra l'under 19 del Messina Futsal e il Barcellona

MESSINA – Si riproporrà sabato la sfida tra le squadre Messina Futsal e Città di Palermo, protagoniste di appassionanti match nelle ultime stagioni agonistiche. Cambierà, però, la categoria, passata per entrambe dalla serie B all’A2. Il nuovo incrocio è in programma al “PalaLaganà” con inizio alle ore 16 è sarà valido per la 4ª giornata del campionato nazionale di calcio a 5. I giallorossi hanno svolto un’intensa settimana di allenamenti agli ordini del tecnico Salvatore Battiato, coadiuvato da Massimiliano Fede, per preparare nel migliore dei modi il secondo impegno casalingo consecutivo.

Contro i rosanero, sicuro assente è lo squalificato Andrea Consolo, mentre torna a disposizione il laterale Nanni Piccolo, che era stato fermato dal giudice sportivo per la precedente partita contro il Mascalucia C5. Arbitreranno il confronto i signori Paolo Lorenzo Galanti di Pescara e Salvatore Freccia di Catanzaro (cronometrista Luigi Federico Barbagallo di Acireale).

Programma quarta giornata serie A2

Queste le altre partite del girone D del fine settimana: New Taranto-Futsal Canicattì; Dream Team Palo del Colle-Ecosistem Lamezia; Mascalucia C5-Gear Piazza Armerina; Audace Monopoli-Sammichele; Aquile Molfetta-Bitonto Futsal Club.

Under 19 impegnata nel derby

È in calendario domenica 5 (ore 11.00) al “PalAlberti” il derby Under 19 tra Barcellona Futsal e Messina Futsal. I ragazzi guidati da mister Erminio Fazio intendono dare continuità al progetto di crescita del gruppo e dei singoli giocatori, che ha dato confortanti segnali nell’uscita contro il Futsal Canicattì.

Articoli correlati