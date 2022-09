Il Messina Futsal cade anche a Mascalucia in Coppa di Divisione - Tempostretto

Seconda sconfitta in questa competizione per gli uomini allenati da mister Carnazza

MASCALUCIA – Dopo la sconfitta in casa contro la Drago Acireale per il Messina Futsal arriva lo stop in esterna contro il Mascalucia. I padroni di casa si impongono per 5-3, le reti tra i messinesi portano la firma di Cucinotta, De Luca e Coppolino. Per la squadra del presidente Caratozzolo ora testa al campionato di Serie B che comincerà l’8 ottobre sul campo del Villaurea.

La squadra allenata da Sergio Carnazza era già conscia di non poter far nulla per passare il turno, dopo il 3-7 subito in casa. Ma anche le due reti di scarto della vittoria del Mascalucia non sono bastate agli etnei per superare proprio Acireale nella differenza reti. Ricordiamo che Acireale e Mascalucia avevano pareggiato la loro sfida, quindi ad essere ago della bilancia sono state le reti di fatto subite dal Messina Futsal. Drago Acireale nel turno successivo sfiderà Polisportiva Futura di Reggio Calabria, squadra che milita nella categoria superiore A2.

Mascalucia – Messina 5-3

La sfida a Mascalucia era iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa che grazie alle reti di Costanzo, Marletta, Baio e D’Arrigo si issava 4-0 dopo i primi 20’, a quel punto serviva solo un altro gol di scarto per superare l’Acireale in classifica.

Nella ripresa complice alcune ingenuità commesse il Messina Futsal rientrava in partita, ma il 5-1 di Rinaudo sembra rimettere le cose in chiaro. I messinesi nel finale restano anche in meno di un uomo, ma il Mascalucia non punge e nel finale i giallorossi ne approfittano, timbrando altri due gol che, visto il poco tempo residuo, mandano a monte i piani del Mascalucia.

