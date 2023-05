Il Messina Futsal cede al PalaMili, svanisce il sogno promozione - Tempostretto

Sconfitta per 3-1 in casa, l'appendice playoff per raggiungere la Serie A2 del Messina Futsal termina in semifinale

MESSINA – Il Messina Futsal viene rimontato al PalaMili, due sconfitte tra andata e ritorno contro la Virtus Libera Isola d’Ischia e in “finale” playoff per la promozione ci va la squadra campana. Niente da fare dunque per i giallorossi che vedono svanire il sogno di promozione in serie A2, 2-1 all’andata 1-3 al ritorno nonostante il match in casa avesse visto una buona partenza dei locali.

Messina Futsal – Virtus Libera 1-3

Il quintetto guidato in panchina da Marcello Mittelman inizia la sfida con il giusto piglio, sbloccando il punteggio già al 3’, quando Morad Malouk finalizza con un preciso rasoterra l’illuminante assist in verticale di Nanni Piccolo. Everton Guarnieri, servito da Benny Costanzo, potrebbe raddoppiare, ma si fa intercettare la battuta ravvicinata da Listro. Con il trascorrere dei minuti, i campani diventano più propositi e creano due ghiotte occasioni per pareggiare, peccando della necessaria mira.

In avvio di ripresa, Listro nega la doppietta all’acciaccato Malouk, deviandogli il diagonale. Il 6’ segna il destino del match. Su ripartenze similari, prima Giuseppe Coppolino, nel disperato tentativo di anticipare la conclusione, a colpo sicuro, di un avversario, indirizza il pallone nella proprio porta, poi Fondicelli in scivolata opera il sorpasso. Il Messina Futsal accusa psicologicamente il doppio colpo, provando a riequilibrare, nel finale, la situazione con il “quinto di movimento”, senza riuscire, però, a sfondare, nonostante alcune propizie opportunità ed un tocco di mano in area di un giocatore ospite, non ravvisato dagli arbitri. A 22” dalla sirena, Pereira chiude i conti con un tiro da lontano.

