Il Messina Futsal cede di misura in casa del Piazza Armerina

Un rimaneggiato Messina Futsal non trova punti in quel di Piazza Armerina. Sconfitta 5-4 nell'ultima di andata del campionato di Serie A2

Una buona prestazione non è bastata al rimaneggiato Messina Futsal per evitare la sconfitta (5- 4) sul campo della Gear Piazza Armerina nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie A2 di calcio a 5. La squadra allenata da Giuseppe Fiorenza, priva degli squalificati Matias Sanz e Samuele Di Conto e dell’indisponibile Loris Di Maria, gioca una buona gara e, dopo essere passata in svantaggio, riequilibra la situazione grazie al gol del capitano Nanni Piccolo.

Nella ripresa, ancora Piccolo opera il sorpasso, poi Tamurella realizza il momentaneo 2 a 2. A questo punto, le reti di Giuseppe Puglisi e Antonio Adamo sembrano indirizzare il match, ma i padroni di casa riescono a ricucire lo strappo. Negli ultimi istanti, i peloritani sprecano una ghiotta occasione per centrare il colpaccio e, sul ribaltamento di fronte, vengono puniti, incassando, così, un’amara sconfitta.

Giovanile. I talentuosi Giovanni Crupi e Stefano Lo Presti, entrambi classe 2008, hanno partecipato ad Agira, in provincia di Enna, al secondo stage selettivo Under 17 per formare la rappresentativa siciliana che parteciperà al prossimo “Torneo delle Regioni”.

Risultati e classifica Serie A2 girone D

Risultati 11ª giornata serie A2 (girone D): Gear Piazza Armerina-Messina Futsal 5-4; Bitonto- Castellana C5 7-2; Ecosistem Lamezia-Città di Acri 3-3; Futsal Mazara-Futsal Canicattì 0-3; Soverato-Canosa A5 3-2; Sammichele-Audace Monopoli 3-4.

Classifica: Bitonto 25; Audace Monopoli 24; Soverato 23; Futsal Canicattì 22; Gear Piazza Armerina 17; Futsal Mazara, Sammichele e Castellana C5 13; Ecosistem Lamezia 12; Messina Futsal 10; Canosa A5 9; Città di Acri 8.