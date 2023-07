Il Messina Futsal conferma Sergio Carnazza nel ruolo di team manager - Tempostretto

Confermato nello staff tecnico un uomo che conosce bene l'ambiente. Carnazza: "Felice di continuare a fornire il mio contributo"

MESSINA – Il Messina Futsal va definendo il mosaico del proprio staff tecnico per la stagione 2023/2024. Confermato il team manager Sergio Carnazza, che conosce benissimo l’ambiente per essere stato l’allenatore nelle passate annate agonistiche. Nell’ultima delle quali, ha dovuto lasciare la panchina lo scorso novembre, dopo poche giornate dall’inizio del campionato di serie B, per motivi lavorativi, cambiando ruolo all’interno del club giallorosso.

“Sono felice di poter continuare a fornire il mio contributo per la crescita del Messina Futsal – dichiara Carnazza -. Ho accettato con piacere la proposta della società, poiché credo nella bontà del progetto. Starò il più possibile vicino alla prima squadra, compatibilmente con i miei impegni di lavoro. Ringrazio il presidente Fabrizio Caratozzolo, il vice Santi Interdonato, il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto e l’intera dirigenza per la fiducia che ripongono in me. I rapporti sono sempre stati ottimi e c’è tanta voglia in tutti di migliorare sempre”.

Riguardo al settore giovanile si è tenuto, infine, nella palestra di Montepiselli, uno stage riservato ai nati negli anni dal 2005 al 2008. Buona la risposta numerica dei ragazzi, che hanno vissuto un intenso pomeriggio di calcio a 5. Nei prossimi giorni si replicherà, sempre nell’impianto di via Gelone.

