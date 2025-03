Il Messina Futsal espugna Sammichele e si assicura almeno il playout

Vittoria esterna per 6-3 nella penultima giornata, mal che vada come lo scorso anno i giallorossi proveranno a mantenere la A2 allo spareggio salvezza

Il Messina Futsal ha conquistato la vittoria, fin qui, più importante della sua stagione. Nella penultima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa ha battuto in trasferta il Sammichele per 6 a 3, assicurandosi, così, la possibilità di giocarsi la salvezza nel playout. La squadra guidata da Giuseppe Fiorenza chiuderà sabato prossimo la regular season in casa contro la Gear Piazza Armerina, per poi concentrarsi sullo spareggio per la permanenza nella prestigiosa categoria nazionale.

Sammichele – Messina Futsal 3-6

In una sfida da dentro o fuori, ottimo è l’approccio dei peloritani, che passano in vantaggio grazie al gol di Matias Sanz. Il tiro di Antonino D’Angelo, deviato da un avversario, vale il raddoppio. I pugliesi reagiscono e riequilibrano la situazione (2-2) prima dell’intervallo, ma l’avvio di ripresa decide il match. Vanno a segno consecutivamente due volte Sanz ed altrettante Giuseppe Puglisi, facendo calare il sipario sulla contesa. Inutile risulta, infatti, il sussulto finale dei locali.

Giovanile. È in programma mercoledì 2 aprile (inizio ore 18:30), al “PalaLaganà”, la partita Under 19 Messina Futsal-Meta Catania; sarà una bella vetrina per i ragazzi allenati da Salvatore D’Urso contro i forti coetanei del club campione d’Italia.

Risultati 21ª giornata serie A2: Gear Piazza Armerina-Futsal Canicattì 8-5; Soverato-Audace Monopoli 4-2; Ecosistem Lamezia-Canosa A5 1-11; Futsal Mazara-Castellana C5 5-4; Bitonto-Città di Acri 4-2; Sammichele-Messina Futsal 3-6.

Classifica girone D: Soverato 50; Bitonto 48; Futsal Canicattì 42; Audace Monopoli 41;Gear Piazza Armerina 33; Futsal Mazara e Canosa A5 26; Ecosistem Lamezia 24; Castellana C5 21; Città di Acri 19; Messina Futsal 16; Sammichele 13.

Articoli correlati