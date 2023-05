Il Messina Futsal inizia il cammino playoff a Ischia - Tempostretto

La formazione giallorossa fa visita alla Virtus Libera, match d'andata in programma sabato pomeriggio

MESSINA – Il Messina Futsal dopo la delusione di non aver terminato il campionato tra le prime tre del girone dovrà tentare la strada della promozione passando dai playoff di serie B di calcio a 5. È in programma questo pomeriggio la sfida d’andata della semifinale in casa della Virtus Libera Isola d’Ischia, compagine classificatasi al settimo posto nel girone F.

I giallorossi del Messina Futsal si presentano all’appuntamento con la consapevolezza di poter fare bene e dopo intense settimane di allenamento. Le due formazioni si sfideranno in gara di andata e ritorno, primo appuntamento come detto in trasferta per il Messina Futsal che inizierà alle ore 15, arbitreranno i signori Roberto Galasso di Aprilia e Alessandro Mella di Roma 1 (cronometrista Filippo Cagno di Napoli).

Mittelman: “Buone possibilità di passare il turno”

“Nell’arco dei miei due mesi in panchina, la squadra ha assimilato gradualmente la metodologia di lavoro, fornendo, nelle ultime uscite, prestazioni migliori delle prime – ha dichiarato, alla vigilia del match, il tecnico Marcelo Mittelman -. Purtroppo non è bastato per centrare la promozione diretta, ma abbiamo lavorato tanto per disputare queste importanti partite. Affronteremo un avversario ostico con elementi di esperienza, che in passato ho incrociato sia da giocatore che come allenatore.

L’Ischia è una settima “bugiarda”, come conferma il loro ottimo ruolino di marcia nel girone di ritorno. Alcuni calcettisti hanno militato anche in A e il loro mister è preparato. Sappiamo, però, – conclude Mittelman – di avere buone possibilità di passare il turno ed intendiamo giocarcele fino in fondo, in modo intelligente, considerando sempre che si tratta di un doppio confronto di 80 minuti complessivi”.

