Il Messina Futsal recupera mercoledì, sarà esordio al PalaMontepiselli - Tempostretto

La sfida contro il Megara Augusta, che chiude il girone d'andata, era già saltata per positività Covid tra gli ospiti

MESSINA – È in calendario domani (mercoledì 18 gennaio, ndr) il recupero del Messina Futsal contro il Megara Augusta, valido come ultima giornata d’andata del campionato di serie B di calcio a 5. La partita si dovrebbe giocare nella rinnovata palestra di Montepiselli con inizio alle ore 19. Il condizionale è d’uopo, poiché sabato scorso la squadra neroverde, che aveva saltato in precedenza il match contro i peloritani per covid, non si è presentata nel confronto in trasferta con il Villaurea.

Il gruppo giallorosso guidato dal tecnico Salvatore Battiato si è preparato, comunque, alla sfida senza badare a possibilità diverse dall’impegno agonistico e con la voglia di riprendere finalmente a giocare dopo una pausa protrattasi ben oltre le previsioni, anche perché Consolo e compagni, che hanno osservato il turno di riposo nella prima di ritorno, si ritrovano con due gare in meno disputate rispetto alle altre compagini. Il Messina Futsal ha a disposizione l’intero organico. Sono stati designati per arbitrare l’incontro i signori Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta e Emanuele Nazareno Di Gregorio di Catania (cronometrista Marilena Catanese di Barcellona Pozzo di Gotto).

