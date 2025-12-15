Il Messina in streaming non si vede, la società si scusa e provvederà

Per la partita contro la Nuova Igea Virtus era previsto un ticket di 10€ per la visione in live streaming, la società risarcirà con la visione omaggio della prossima

MESSINA – L’ultima partita in casa del 2025 dell’Acr Messina, diventata una festa visto il risultato di 1-0 contro la Nuova Igea Virtus, è stata vissuta peggio da alcuni tifosi: quelli che avevano acquistato il ticket su “Messina Channel”. Il nuovo servizio che doveva garantire la visione in streaming della partita, al costo di 10€, ha avuto qualche intoppo e molti, anche nostri lettori, hanno lamentato il disservizio. Nella serata di ieri la società, tramite mail a chi aveva acquistato la partita, ha fatto sapere che il disservizio non sarebbe dipeso da loro e ha previsto un risarcimento scusandosi dell'”inconveniente”.

Questo il messaggio che hanno ricevuto tutti coloro che avevano acquistato il ticket:

“Buonasera,

Ci scusiamo per il disagio riscontrato. Purtroppo il problema tecnico non dipende dalla nostra organizzazione: un guasto a una centralina Telecom ha causato l’interruzione della connessione.

A titolo di risarcimento per il disservizio subito, la società offrirà in omaggio la visione della prossima gara che trasmetteremo.

Riceverete a breve una mail con le istruzioni per usufruire dell’omaggio.

Ci scusiamo nuovamente per l’inconveniente”.