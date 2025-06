Il Messina in tribunale, nessun piano immediato e ora la palla al giudice

La società, rappresentata dagli avvocati Picciolo e Cicciari, non ha proposto un concordato in bianco ma chiesto la ristrutturazione del debito

MESSINA – All’udienza presso il giudice fallimentare Daniele Carlo Madia questa mattina poco dopo le ore 10 si sono presentati per conto di Acr Messina l’avvocato Giampiero Picciolo e l’avvocato Giuseppe Cicciari. Nella stanza del giudice con loro il magistrato Fabrizio Monaco. Ci si aspettava che la società proponesse qualcosa di concreto al giudice, come un concordato in bianco per evitare il fallimento, un piano già avviato per rientrare dei pagamenti. Gli emissari della società, oltre ad aver ammesso di aver contratto dei debiti e presentato gli ultimi bilanci, non hanno preso una decisione in merito rimettendo tutto al giudice e proponendo una ristrutturazione del debito, in questo modo chi ha crediti verso il Messina potrà anche richiederli, gli avvocati hanno parlato dell’articolo 40 del codice fallimentare.

Palla appunto al tribunale, al giudice in particolare, che adesso avrà qualche giorno per decidere il da farsi, se ne parlerà tra 7-10 giorni. Prese di tempo che però mal si conciliano con la salvezza sportiva di una società ormai alla deriva dalla cessione del pacchetto di maggioranza di inizio gennaio. L’interesse appare sempre più quello di salvare la società sul piano finanziario perché dilatare le tempistiche chiaramente non favorisce le pratiche sportive che hanno scadenze più stringenti per iscrizioni e quant’altro.