Il Messina multato con la Juve NG, due assenti nel Foggia per il playout

Nell'ultima giornata puniti i fischi durante il minuto di raccoglimento di inizio partita, superati i 20mila euro di multe con provvedimenti in diciassette giornate

MESSINA – Nell’ultima giornata di campionato il Messina subisce ancora un’ammenda da parte del giudice sportivo. Quantificati in 300€ i cori durante il minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco, la Curva Sud non ce l’aveva certo contro il Pontefice venuto a mancare ma dai cori contro le istituzioni calcistiche e uno striscione polemico “la morte non è uguale per tutti” voleva protestare contro le differenti scelte fatte per i lutti dai piani alti del calcio italiano.

Si tratta della 17ª multa in 37 giornate disputate all’Acr Messina. A volte sono stati puniti i tifosi, a volte la società per ritardi o mancanza di acqua calda, a volte oltre al provvedimento sul campo sono stati multati anche calciatori e dirigenti per i comportamenti in campo. Questo in aggiunta anche alla richiesta di risarcimento del Picerno dell’autunno scorso, per i fumogeni che avevano rovinato il manto erboso, ha fatto lievitare la somma delle ammende a quota 21490€.

Il Foggia con due squalificati al playout

Partita pressoché perfetta per gli uomini di mister Gatto contro la Juventus, dei tre diffidati Luciani, Crimi e Gelli nessuno sgarra e quindi sono salvi tutti e tre e a meno di espulsioni nel match di andata il Messina non avrà assenze nelle due importanti sfide salvezza. Ammonito solo Lia, sesto cartellino giallo per lui in stagione e quindi nessun pericolo di squalifica. Le diffide al playout non valgono più si azzera tutto.

Le assenze invece le avrà il Foggia e sono due. Agostino Camigliano salterà la sfida di andata in programma sabato 10 maggio al Franco Scoglio, si è ancora in attesa della comunicazione ufficiale sull’orario, il calciatore era diffidato ed è stato ammonito. Mentre non potrà prendere parte al playout, sia andata che ritorno, Victor De Lucia, il calciatore foggiano è stato espulso al termine della gara provando a colpire un avversario con una testata, per lui rosso diretto e squalifica per due gare.

